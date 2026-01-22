Названы два ключевых провокатора деменции

Ученые из Копенгагенского университета установили, что высокий индекс массы тела и повышенное артериальное давление напрямую повышают риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Деменция — прогрессирующее заболевание мозга, при котором снижаются память, мышление и способность рассуждать. Самые распространенные формы — болезнь Альцгеймера, сосудистая и смешанная деменция. Несмотря на рост числа пациентов, эффективного лечения до сих пор не существует, поэтому особое значение имеет профилактика.

Авторы проанализировали крупные массивы данных о здоровье жителей Дании и Великобритании, используя метод менделевской рандомизации. Он позволяет выявлять причинно-следственные связи, опираясь на генетические варианты, которые случайно передаются от родителей и влияют, например, на массу тела. Такой подход снижает влияние сопутствующих факторов и имитирует клиническое исследование.

Анализ показал, что высокий ИМТ является прямой причиной деменции, а значительная часть этого риска связана с повышенным артериальным давлением. Иными словами, ожирение и гипертония не просто сопутствуют деменции, а напрямую участвуют в ее развитии.

По словам руководителя исследования Рут Фрикке-Шмидт, профилактика и лечение избыточного веса и высокого давления представляют собой «неиспользованный потенциал» в снижении риска деменции, особенно сосудистой.

«Ранее препараты для снижения веса не оказывали эффекта на ранних стадиях болезни Альцгеймера, однако новые данные указывают, что контроль массы тела и давления задолго до появления когнитивных симптомов может сыграть ключевую роль в защите мозга», — заключил ученый.

