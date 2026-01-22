Размер шрифта
Ученые назвали общую черту «сериаломанов»

PLOS One: запойный просмотр сериалов связан с одиночеством
Eva March/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Хуаншаньского университета в Китае выяснили, что люди, склонные к «запойному» просмотру сериалов, чаще испытывают чувство одиночества. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

В работе приняли участие более 500 взрослых добровольцев. Каждый испытуемый смотрел не менее четырех серий сериала в неделю, при этом общее время просмотра телевизора превышало 3,5 часа в день. Анализ показал, что 61 % участников соответствовали критериям зависимости от «запойного» просмотра. Именно в этой группе исследователи обнаружили наиболее выраженную связь между уровнем одиночества и степенью проблемного поведения.

Авторы также изучили мотивы, побуждающие людей непрерывно смотреть сериалы. Ключевыми оказались эскапизм — стремление уйти от повседневных проблем и неприятных эмоций — и поиск сильных эмоциональных переживаний. По мнению исследователей, одинокие люди чаще используют сериалы как способ временно компенсировать нехватку общения и усилить положительные эмоции.

«Одиночество выступает значимым фактором, предсказывающим зависимость от запойного просмотра, а эскапизм и эмоциональное возбуждение работают как два пути регуляции эмоций», — отмечают авторы исследования.

При этом ученые подчеркивают, что речь идет о корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи. Пока неясно, приводит ли одиночество к зависимости от сериалов или, наоборот, чрезмерный просмотр усиливает социальную изоляцию. Кроме того, в исследовании не учитывались другие формы контента, такие как короткие ролики или видео на специальных платформах.

Ранее нарколог рассказал, как выявить алкогольную зависимость.

