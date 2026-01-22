Размер шрифта
Ученые сообщили об окончании мощнейшей магнитной бури

ИКИ РАН: магнитная буря, длившаяся более двух суток, пошла на спад
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Магнитная буря, которая продолжалась на Земле более двух суток, завершилась. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, геомагнитные индексы вышли из критической зоны еще накануне около 16:00 мск и стабилизировались на уровне Kp=3–4, что соответствует границе между спокойной и слабо возмущенной магнитосферой. Таким образом завершилась первая крупная магнитная буря 2026 года, которая стала одним из самых масштабных событий XXI века.

Причиной возмущений стала солнечная вспышка класса X1.9, зафиксированная 18 января около 21:00 мск в активной области 4341. К моменту выброса эта область находилась строго на линии Солнце — Земля, что, по мнению специалистов, частично объясняет силу удара по планете. Однако ряд параметров события, как отмечают ученые, пока не укладывается в существующие модели солнечной активности.

Главным необычным последствием стал экстремально мощный радиационный шторм. В околоземном пространстве зафиксировали рекордный рост числа энергичных протонов с энергией выше 10 МэВ. Их плотность достигла 37 тыс. единиц, что в тысячи раз превысило порог опасного уровня и в 20 раз превзошло показатели самых сильных вспышек текущего солнечного цикла. Этот результат практически повторил абсолютный рекорд XX века.

Из-за интенсивного потока частиц вышли из строя датчики космического аппарата ACE, который измеряет скорость солнечной плазмы. По этой причине точные параметры выброса до сих пор не установлены. Ученые продолжают анализировать последствия, в том числе возможное воздействие радиации на спутники.

Несмотря на масштаб события, по силе буря не достигла максимального уровня G5, остановившись на отметке G4.7. Таким образом, рекорд 2024 года остался не побитым. Общая продолжительность бури составила около 42 часов.

Событие сопровождалось яркими полярными сияниями, которые видели даже в южных регионах России, включая Крым. Вероятно, сияния были видны и над Москвой, однако облачность помешала их увидеть. В соцсетях и научные центры поступили сотни фотографий из разных регионов страны, подтверждающих масштаб явления.

Ранее ученые спрогнозировали уменьшение числа магнитных бурь в 2026 году.

