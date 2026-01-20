Размер шрифта
Радиотелескоп FAST выявил происхождение радиовспышек из космоса

Xinhua: подтверждено происхождение быстрых радиовсплесков из двойных систем
Ou Dongqu/Global Look Press

Ученые с помощью крупнейшего в мире радиотелескопа FAST, расположенного в Китае, получили доказательства гипотезы о том, что быстрые радиовсплески (FRB) возникают в двойных звездных системах. Об этом сообщило информационное агентство Xinhua.

Быстрые радиовсплески представляют собой мощные, но крайне кратковременные импульсы радиоизлучения. Их длительность составляет всего несколько миллисекунд, однако за это время они высвобождают колоссальное количество энергии, сопоставимое с недельным объемом излучения Солнца.

После обнаружения в 2007 году, FRB оставались одной из самых больших загадок астрофизики. Гипотеза об их происхождении из двойных систем, основанная на повторяющемся характере некоторых всплесков, долгое время оставалась без подтверждения из-за отсутствия необходимых наблюдательных данных.

С июня 2022 года группа ученых вела непрерывное наблюдение за FRB 20220529, находящимся на удалении примерно 2,5 млрд световых лет от Земли, используя возможности телескопа FAST.

В течение первых полутора лет наблюдений активность источника была относительно стабильной. Однако в декабре 2023 года исследователи зафиксировали специфический сигнал, указывающий на присутствие поблизости звезды-компаньона, обращающейся вокруг источника FRB.

Радиотелескоп FAST, обладающий зоной приема, эквивалентной площади 30 футбольных полей, расположен в естественной карстовой воронке в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Его уникальное расположение и размеры делают его незаменимым инструментом для изучения космоса.

Ранее ученые научились «просеивать» пространство в поисках тайн при помощи радиотелескопа.

