Наука

Найден способ предсказать приступы астмы за годы до их начала

NatCom: разработан новый метод прогнозирования обострений бронхиальной астмы
Dragana Gordic/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Mass General Brigham и Каролинскогоинститута разработали новый метод прогнозирования обострений бронхиальной астмы, позволяющий заранее выявлять пациентов с высоким риском приступов. Работа опубликована в журнале Nature Communication (NatCom).

Бронхиальная астма — одно из самых распространённых хронических заболеваний в мире, которым страдают более 500 миллионов человек. Обострения заболевания, или астматические приступы, остаются основной причиной госпитализаций и роста расходов на здравоохранение. При этом у врачей до сих пор нет надежных биомаркеров, позволяющих отличить пациентов со стабильным течением болезни от тех, у кого высок риск тяжелых приступов в будущем.

В новом исследовании ученые проанализировали данные трех крупных когорт пациентов с астмой, включающих более 2500 человек, за которыми наблюдали в течение десятилетий с использованием электронных медицинских карт. Для анализа использовался метод метаболомики — высокопроизводительного исследования малых молекул в крови.

Авторы обнаружили, что ключевым показателем риска являются не отдельные вещества, а соотношение двух классов метаболитов — сфинголипидов и стероидов. Именно отношение уровня сфинголипидов к стероидам оказалось наиболее точным предиктором будущих обострений астмы. В ряде случаев модель позволяла различить группы высокого и низкого риска по времени первого приступа почти с разницей в один год.

«Одна из главных проблем в лечении астмы заключается в том, что сегодня мы не можем надежно определить, у какого пациента в ближайшие годы случится тяжелый приступ», — пояснила Джессика Ласки-Су, доцент отделения сетевой медицины Mass General Brigham и Гарвардской медицинской школы. — «Наши результаты закрывают важную клиническую потребность. Анализ баланса сфинголипидов и стероидов в крови позволяет выявлять пациентов высокого риска с точностью около 90%».

По словам исследователей, отдельные метаболиты давали лишь ограниченную информацию, тогда как именно их соотношение отражает фундаментальные нарушения метаболических путей, связанных с воспалением и контролем заболевания.

Авторы считают, что полученные данные приближают клиническую практику к персонализированной медицине в лечении астмы. Анализ крови на основе выявленных метаболических соотношений может быть внедрен в стандартные лаборатории и позволит выявлять пациентов с «скрытым» риском даже при внешне стабильном состоянии.

Ранее была названа диета, защищающая от болезни Альцгеймера.

