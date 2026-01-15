Ученые высчитали опасную недельную «дозу» видеоигр

Ученые из Университета Кертина установили, что видеоигры более 10 часов в неделю могут негативно влиять на питание, сон и массу тела молодых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition.

В исследовании приняли участие 317 студентов пяти австралийских университетов. Средний возраст участников составлял 20 лет. Испытуемых разделили на три группы: «играющие мало» (до пяти часов в неделю), «играющие умеренно» (от пяти до десяти часов) и «заядлые геймеры» (более 10 часов).

Анализ показал, что у студентов с низкой и средней игровой активностью показатели здоровья в целом были схожими, тогда как у заядлых геймеров наблюдались заметные изменения. У тех, кто проводил в играх более 10 часов в неделю, качество питания ухудшалось, а средний индекс массы тела (ИМТ) достигал 26,3 кг/м², что превышает норму. Для сравнения, у участников с низкой и умеренной активностью ИМТ составлял 22,2–22,8 кг/м².

У испытуемых из третьей группы также значительно ухудшалось качество сна. Кроме того, каждый дополнительный час игр в неделю был связан с падением качества питания, независимо от уровня физической активности и стресса.

«Наши данные показывают, что чрезмерное увлечение играми может вытеснять полезные привычки, такие как полноценное питание, сон и физическая активность», — отметил профессор Марио Сиерво из Школы здоровья населения Университета Кертина.

Он подчеркнул, что игра до 10 часов в неделю в целом безопасна, а риск для здоровья появляется именно при превышении этой отметки. Для сохранения здоровья исследователи советуют делать перерывы, избегать поздних игровых сессий и выбирать более полезные перекусы.

