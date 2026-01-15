Названа оптимальная частота секса для психического здоровья

Регулярная сексуальный контакт один-два раза в неделю коррелирует с более устойчивым психическим здоровьем и низким уровнем депрессии. Об этом рассказал профессор Шаньдунского университета Мутун Чен. Слова эксперта приводит издание VOI.id.

Ученый сослался на исследование, которое анализировало данные о сексуальной активности и психоэмоциональном состоянии более 15 тысяч человек. Как рассказал эксперт, именно при одном-двух половых контактах в неделю участники демонстрировали наилучшие показатели психического здоровья. При более редкой или, напротив, слишком частой сексуальной активности связь с психологическим благополучием была менее выраженной.

По словам Чена, сексуальная активность может повышать общее качество жизни и субъективное чувство благополучия, что со временем отражается на психическом состоянии. Однако точный биологический или психологический механизм этого эффекта пока остается неясным.

Исследователь подчеркнул, что полученные результаты показывают статистическую связь, а не прямую причинно-следственную зависимость. Выяснение того, каким образом интимная жизнь влияет на психическое здоровье, станет задачей дальнейших исследований.

