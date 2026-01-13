Назван главный фактор мужской привлекательности для женщин

Женщины, оценивая лица потенциальных партнеров, придают большее значение сигналам возможной угрозы, чем физической привлекательности. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Personality and Individual Differences (PID).

Эволюционная психология давно изучает, как люди выбирают партнеров. Мужественные черты мужского лица — широкая челюсть, выраженные надбровные дуги, более угловатые пропорции — обычно связывают с высоким уровнем тестостерона, хорошим здоровьем и «качественными» генами. Однако те же признаки могут сигнализировать о доминантности и склонности к агрессии, что превращает выбор партнера в компромисс между потенциальной выгодой и безопасностью.

Команда исследователей под руководством Хуилинь Чжу из Юго-Западного университета и Юэ У из Шэньсийского педагогического университета решила выяснить, как именно женщины совмещают эти противоречивые сигналы. Ученые предположили, что избегание риска играет первичную роль по сравнению с поиском «хороших генов».

В серии из четырех экспериментов, в которых в общей сложности приняли участие более 480 женщин, исследователи использовали как компьютерно модифицированные, так и реальные фотографии мужских лиц. Участницам предлагали либо выбирать более привлекательное лицо из пары, либо оценивать лица по шкалам привлекательности, агрессивности и мужественности, а также рассматривать их в контексте краткосрочных и долгосрочных отношений.

Результаты оказались последовательными. Если лицо воспринималось как агрессивное, женщины чаще предпочитали более феминизированную версию, независимо от общей привлекательности исходного лица. И наоборот, при низком уровне воспринимаемой агрессии мужественность усиливала привлекательность, особенно если лицо изначально считалось красивым. Наиболее четко этот эффект проявлялся при выборе партнёра для долгосрочных отношений, где безопасность и надёжность оказываются особенно важными.

Авторы интерпретируют эти данные как проявление «стратегии приоритета риска»: сначала мозг оценивает потенциальную угрозу, и только если она кажется минимальной, вступают в силу сигналы выгоды, такие как мужественность и привлекательность. Такая стратегия хорошо согласуется с эволюционными теориями, согласно которым для женщин физическая безопасность исторически имела ключевое значение из-за высокой стоимости репродукции и заботы о потомстве.

Ранее был назван тип мужчин, склонный к агрессии в сексе.