Нарушение циркадных ритмов оказалось предвестником деменции

Neurology: активность в позднее время суток может быть предвестником деменции
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ослабленные циркадные ритмы и бодрствование в позднее время суток связаны с повышенным риском деменции. К такому выводу пришли ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета. Результаты опубликованы в журнале Neurology.

Циркадные ритмы — это внутренние «часы» организма, которые задают суточный цикл сна и бодрствования и влияют на работу гормональной системы, обмен веществ и температуру тела. Когда эти ритмы четкие и стабильные, организм легче адаптируется к смене дня и ночи.

В исследовании приняли участие 2183 человека без деменции, средний возраст которых составлял 79 лет. В течение 12 дней участники носили кардиомониторы, которые фиксировали уровень активности в разное время суток. Эти данные позволили ученым оценить силу и структуру суточных ритмов. На втором этапе за участниками наблюдали в среднем три года. За это время деменция была диагностирована у 176 человек.

Анализ показал, что у людей с наиболее «сбитыми» циркадными ритмами риск развития деменции был почти в 2,5 раза выше. Кроме того, вероятность заболевания увеличивалась на 54% при каждом снижении показателя суточной активности на одно стандартное отклонение.

У участников, пик активности которых приходился на более позднее время дуня, риск деменции также оказался на 45% выше по сравнению с теми, у кого он наступал раньше. По мнению исследователей, это может указывать на рассинхронизацию между внутренними биологическими часами и внешними сигналами, такими как свет и темнота.

Авторы предполагают, что нарушения циркадных ритмов могут усиливать воспалительные процессы, ухудшать сон и влиять на накопление белковых бляшек в мозге. В дальнейшем ученые планируют изучить, могут ли вмешательства — например, светотерапия или изменения образа жизни — помочь снизить риск развития деменции.

Ранее был совершен прорыв в лечении бессоницы.

