Найден неожиданный метод снижения социальной тревожности

Ученые из Китая обнаружили, что специализированная тренировка рабочей памяти может изменить автоматическую реакцию внимания у людей с высокой социальной тревожностью — они перестали так быстро фиксировать взгляд на угрожающих лицах. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Социальная тревожность проявляется не только в переживаниях, но и в том, как человек наблюдает за окружающим. Для таких людей любой взгляд, который кажется им недоброжелательным, воспринимается как потенциальная угроза, из-за чего они постоянно «сканируют» лица вокруг на предмет критики или неодобрения. Этот эффект называется смещением внимания — автоматическим выделением угрожающих стимулов в поле зрения.

В новом исследовании команда под руководством Хуана Чжана из Северо-Западного педагогического университета поставила задачу проверить: можно ли изменить эту автоматическую реакцию с помощью задач на рабочую память, если они будут включать эмоциональные стимулы. Ранее подобные тренировки использовали только нейтральные формы, такие как цифры или фигуры, и редко затрагивали эмоциональную сферу.

Сначала ученые записали движения глаз 69 студентов во время экспериментальной задачи, где участникам показывали пару лиц — одно с нейтральным выражением, другое — сердитое или радостное. Студенты с высокой тревожностью гораздо чаще мгновенно смотрели на сердитые выражения и дольше задерживали на них взгляд, чем их менее тревожные сверстники.

Затем 58 тревожных участников прошли месячную программу тренировки рабочей памяти. Одна группа выполняла стандартные упражнения, вторая — эмоциональную версию задачи, где необходимо было запоминать эмоциональные лица и слова. После 20 сессий те, кто занимался с эмоциональными стимулами, стали реже первым делом смотреть на сердитые лица при повторном тестировании.

По мнению авторов, результаты исследования дают надежду на развитие компьютерных методов лечения психологических особенностей, связанных с тревогой.

