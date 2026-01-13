Размер шрифта
Назван неочевидный фактор, формирующий поток мыслей

PM: музыкальные жанры по-разному направляют поток мыслей слушателя
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Музыка редко бывает просто фоном: во время прослушивания мозг активно блуждает между воспоминаниями, воображаемыми сюжетами и анализом звучания. Новое исследование международной команды ученых доказало, что характер этих мыслей систематически зависит от жанра музыки, а также от того, насколько она знакома и приятна слушателю. Работа опубликована в журнале Psychology of Music (PM).

Психологи давно знают, что музыка способна вызывать образы и воспоминания, но большинство прежних исследований рассматривали эти эффекты по отдельности и на ограниченном наборе жанров. Исследователи решили взглянуть на картину целиком и описать, какие «ментальные ландшафты» формируются при прослушивании разной музыки.

В масштабном онлайн-эксперименте приняли участие 701 человек из Великобритании и США. Участникам предлагали 30-секундные инструментальные фрагменты из 356 композиций, охватывающих 17 жанров — от эмбиента и джаза до хэви-метала, поп-музыки разных десятилетий и саундтреков к фильмам и видеоиграм. После каждого фрагмента слушатели описывали, о чем они думали, а также оценивали знакомость, удовольствие, эмоциональную окраску и динамичность музыки.

Анализ показал, что жанр играет ключевую роль. Киномузыка особенно часто вызывала воспоминания о фильмах и сериалах или побуждала придумывать собственные истории, даже если конкретный трек был незнаком. Музыка для видеоигр, напротив, заметно снижала количество мыслей о повседневных делах, словно «вытесняя» бытовые заботы за счет своей погружающей природы.

Знакомость композиции усиливала автобиографические воспоминания: узнаваемые мелодии чаще ассоциировались с личным прошлым слушателей и одновременно удерживали внимание на самой музыке. Интересно, что для киномузыки этот эффект был особенно выражен: если саундтрек был знаком, он активнее возвращал слушателя к конкретному медиаконтексту.

Удовольствие от музыки оказалось важным фактором творческого мышления. Чем больше участникам нравился фрагмент, тем чаще они уходили в вымышленные сюжеты и личные воспоминания и тем реже думали о повседневных задачах. Структурные особенности тоже имели значение: динамичная, контрастная музыка удерживала внимание и снижала «блуждание ума», тогда как высокая энергетичность, вопреки ожиданиям, иногда сопровождалась ростом бытовых мыслей.

Авторы отметили, что исследование было основано на самоотчетах и охватывает только западные музыкальные традиции, однако полученные данные дают детальное представление о том, как музыка направляет поток сознания.

Ранее стало известно, почему нам так трудно приступить к выполнению неприятной задачи.

