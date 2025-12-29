Размер шрифта
Выявлена скрытая опасность сменной работы для печени

Frontiers: посменная работа повышает риск ожирения печени
Ученые из Китая выяснили, что длительная посменная работа может повышать риск развития метаболически ассоциированной жировой болезни печени (стеатоза печени). К такому выводу исследователи пришли в результате анализа данных более чем девяти тысяч человек. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Анализ показал, что связь между сменным графиком и состоянием печени носит нелинейный характер. У людей с более чем шестилетним опытом посменного труда риск жировой болезни оказался примерно в полтора раза выше, чем у тех, кто никогда не работал в таком режиме. При этом уже после первых трех лет посменной работы вероятность заболевания начинала быстро расти — исследователи описывают эту зависимость как J-образную.

Важную роль играл и сам формат графика. Двух-, трех- и четырехсменные режимы сопровождались ростом риска жировой болезни печени как минимум на 20% по сравнению с обычным дневным рабочим днем. Наиболее выраженный эффект наблюдался при сложных схемах ротации смен.

Дополнительный анализ показал, что почти половина выявленного риска связана с увеличением индекса массы тела. Иными словами, набор веса оказался ключевым промежуточным звеном между посменной работой и нарушениями обмена веществ в печени.

Ранее был найден способ защитить организм от ожирения на клеточном уровне.

