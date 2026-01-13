У сока помело выявили полезный для органов дыхания эффект

Китайские ученые выяснили, что сок из цельного помело может снижать воспаление в организме и облегчать выведение слизи из дыхательных путей. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Анализ состава показал, что ферментативно обработанный сок особенно богат флавоноидами — их содержание достигает почти 950 мг на 100 г продукта. Среди ключевых соединений — гесперидин, нарингин, байкалин и апигенин, известные как антиоксиданты с противовоспалительной активностью.

В лабораторных экспериментах сок в зависимости от дозы снижал выработку молекул NO, IL-6 и TNF-α в иммунных клетках, имитируя ослабление воспалительного ответа. Исследования на животных подтвердили эффект: у мышей с воспалением дыхательных путей сок усиливал выделение слизи в трахее, уменьшал повреждение легочной ткани и снижал инфильтрацию воспалительных клеток. Ученые показали, что действие связано с подавлением сигнальных путей MAPK и NF-kB — ключевых регуляторов воспаления.

Авторы исследования отмечают, что пока речь идет о доклинических данных. Однако полученные результаты указывают на перспективу использования цельного сока помело как функционального напитка для поддержки здоровья дыхательной системы у людей.

