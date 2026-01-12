В семени льна нашли вещества, ослабляющие воспаление сосудов

Вещества циклинолипептид B (CLB) и α-линоленовая кислота (ALA) в льняном семени могут ослаблять воспаление сосудов, возникающее на фоне жирной диеты. К такому выводу пришли ученые из Наньчанского университета (Китай). Исследование опубликовано в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте мышей длительное время кормили пищей с высоким содержанием жиров. Одновременно в рацион вводили экстракты льна, обогащенные циклинолипептидами, вместе с α-линоленовой кислотой. Отдельно ученые протестировали высокоочищенный CLB, чтобы оценить его влияние на острые воспалительные реакции в сосудах.

У животных, получавших комбинацию льняных соединений, наблюдалось меньшее увеличение массы тела, улучшение липидного профиля крови и снижение уровня триметиламин-N-оксида. Этот метаболит связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Анализ сосудистой ткани показал уменьшение воспалительных маркеров и признаки восстановления эндотелия — внутреннего слоя сосудов, который страдает при ожирении и нарушениях обмена веществ. Дополнительные клеточные эксперименты помогли прояснить возможный механизм: циклинолипептид В усиливал переработку α-линоленовой кислоты, взаимодействуя с ферментами липоксигеназ и цитохрома Р450, участвующими в регуляции воспалительных процессов.

Авторы отмечают, что работа выполнена на доклинических моделях — пользу семян льна для человека еще предстоит подтвердить. Тем не менее, новые данные открывают направления для дальнейших исследований питания как фактора профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

