Ученые выяснили, почему грипп не всегда передается в закрытых помещения

PLOS: обогреватели и кондиционеры снижают риск заражения гриппом в помещении
Belkina Margarita/Shutterstock/FOTODOM

Нахождение в одном помещении с больным гриппом не всегда приводит к заражению, если внутри активно используются обогреватели и системы вентиляции. К такому выводу пришли ученые из Университета Мэриленда. Результаты необычного эксперимента опубликованы в журнале PLOS Pathogens.

В исследовании участвовали пятеро студентов с подтвержденным гриппом и одиннадцать здоровых добровольцев среднего возраста. Все они две недели проживали на изолированном этаже гостиницы, имитируя обычное бытовое взаимодействие — разговоры, совместные дела и совместное пребывание в комнате. Несмотря на близкий контакт, ни один из здоровых участников не заболел.

Ученые объясняют этот феномен несколькими факторами. Во-первых, зараженные студенты почти не кашляли, поэтому количество вирусных частиц в воздухе оставалось минимальным. Во-вторых, постоянная вентиляция, а также использование обогревателей и осушителей помогали быстро снижать концентрацию вирусных частиц в помещении. Другим защитным фактором оказался возраст участников: люди среднего возраста традиционно менее восприимчивы к гриппу, чем молодые.

«Кашель остается главным фактором риска передачи вируса, особенно в помещениях со стоячим воздухом», — отмечают исследователи.

Для снижения вероятности заражения ученые советуют использовать портативные очистители воздуха и носить маски N95, особенно в местах с плохой вентиляцией.

Ранее россиянам назвали эффективный способ восстановления после ОРВИ.

