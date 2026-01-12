Размер шрифта
Дефицит одного вещества связали с тяжелым заболеванием десен

JNHA: недостаток пигмента ликопина повышает риск тяжелого пародонтита
Ученые из США выяснили, что недостаток ликопина — природного пигмента томатов, красного перца и других ярких плодов, — связан с повышенным риском тяжелого пародонтита у пожилых. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA).

Ликопин известен своими антиоксидантными свойствами: он помогает нейтрализовать свободные радикалы, защищая клетки организма от окислительного стресса, который участвует в развитии воспалительных процессов. Научные работы также показали, что соединение поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и снижает риск некоторых хронических заболеваний.

В исследовании проанализировали данные 1 227 человек в возрасте от 65 до 79 лет, собранные в рамках Национального исследования здоровья и питания NHANES за 2009-2014 годы. Почти у половины участников наблюдались признаки заболеваний десен различной степени тяжести. Одним из наиболее серьезных таких состояний является пародонтит — хроническое воспаление тканей, поддерживающих зубы, включая десны и костную ткань.

Пародонтит может привести к кровоточивости десен, ослаблению зубов и даже их потере. В тяжелых случаях воспаление усиливается и может повышать риск системных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни и диабет.

Анализ крови выявил недостаток ликопина у 78% участников. После учета возраста, пола, расы, уровня образования и курения оказалось, что у людей с достаточным потреблением этого вещества вероятность тяжелого пародонтита была примерно в три раза ниже.

Авторы отмечают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее данные указывают на ликопин как на потенциально важный диетический фактор для поддержания здоровья десен и подчеркивают необходимость дальнейших исследований.

Ранее была создана зубная паста для эффективной борьбы с пародонтитом.

