Найден новый маркер риска инфаркта и инсульта

Diabetes: длительный диабет второго типа повышает риск инфаркта и инсульта
Wikimedia Commons

Чем дольше человек живет с диабетом второго типа, тем выше риск сердечно-сосудистых осложнений, выяснили ученые из Каролинского института. Важную роль в этом процессе играют изменения в эритроцитах — красных кровяных клетках. Работа опубликована в журнале Diabetes.

Известно, что у людей с диабетом второго типа повышен риск инфаркта и инсульта, и он растет с каждым годом болезни. Ранее ученые уже доказали, что эритроциты могут влиять на работу сосудов при диабете. Теперь исследователи выяснили, что ключевое значение имеет именно длительность заболевания.

В ходе работы ученые изучали как животных моделей, так и пациентов с диабетом второго типа. Оказалось, что эритроциты у людей и мышей с длительным течением болезни начинают напрямую повреждать функцию кровеносных сосудов. У недавно диагностированных пациентов такого эффекта не наблюдалось. Однако спустя семь лет наблюдения их красные кровяные клетки приобретали те же вредные свойства.

Дополнительные эксперименты показали, что восстановление уровня молекулы микроРНК-210 в эритроцитах приводило к улучшению сосудистой функции. Это указывает на возможный механизм, связывающий длительный диабет с ростом сердечно-сосудистого риска.

«Самое важное в нашем исследовании — это то, что имеет значение не просто наличие диабета второго типа, а то, как долго человек живет с этим заболеванием. Лишь через несколько лет эритроциты начинают оказывать повреждающее действие на сосуды», — объяснил руководитель исследования, доцент Каролинского института Жичао Чжоу.

Авторы считают, что микроРНК-210 в эритроцитах может стать перспективным биомаркером для раннего выявления пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Сейчас команда работает над тем, чтобы проверить этот показатель в более крупных популяционных исследованиях.

«Если мы сможем заранее определить пациентов с наибольшим риском — еще до того, как повреждение сосудов станет необратимым, — это откроет новые возможности для профилактики осложнений», — отметили соавтор работы, аспирантка Эфтихия Контиду.

По словам исследователей, результаты подчеркивают важность не только контроля уровня сахара в крови, но и учета длительности диабета при оценке сердечно-сосудистых рисков и выборе стратегии наблюдения за пациентами.

Ранее ученые назвали неожиданную пользу отказа от диет.

