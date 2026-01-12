На Марсе обнаружили 16 рек, текущих вопреки геологическим законам

Ученые из Университета Колорадо выяснили, что 16 древних марсианских рек могли течь и формироваться по законам, совершенно отличным от земных. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy.

На Земле реки почти всегда обязаны своим появлением тектоническим плитам: движение земной коры создает горы и впадины, задавая направление водным потокам. На Марсе такой тектоники никогда не было, что долгое время оставалось загадкой для планетологов. Тем не менее Красная планета сохранила следы обширных долин и каньонов, сформированных текущей водой.

Ученые поставили задачу установить происхождение 16 крупных речных систем, которые существовали на Марсе более 3,7 млрд лет назад и охватывали в сумме свыше 100 тысяч квадратных километров.

Авторы работы выяснили, что ключевую роль в их формировании сыграли ударные кратеры. В эпоху, когда Марс был влажным, они заполнялись водой, образуя замкнутые бассейны. По мере накопления воды она переливалась через края кратеров, прорывая каньоны и соединяя отдельные водоемы в длинные цепочки рек. Такой механизм «заполнения и перелива» позволил сформироваться масштабным дренажным системам даже без геологического «двигателя» в виде тектоники плит.

По оценкам ученых, эти 16 систем размыли, подхватили и перераспределили около 42% всех осадочных пород, сформированных древними реками Марса. Почти половина известных каньонов, образованных переливами озер, относится именно к этим водосборным областям.

Исследователи отмечают, что такие реки могли играть важную не только для формирования ландшафта, но и для возможного зарождения жизни. На Земле реки переносят питательные вещества и органический углерод, а на Марсе они могли собирать и концентрировать материалы в глубоких, спокойных бассейнах и дельтах. Если микробная жизнь когда-либо существовала на Марсе, ее следы, возможно, до сих пор скрыты именно в этих древних речных отложениях.

