Назван тип мужчин, не склонный к насилию в отношениях

PID: умные мужчины реже прибегают к насилию и давлению в паре
Мужчины с более высоким уровнем общего интеллекта реже используют оскорбления, манипуляции и сексуальное давление по отношению к своим партнершам. К такому выводу пришла международная команда психологов. Работа опубликована в журнале Personality and Individual Differences (PID).

В исследовании приняли участие 202 мужчины, состоящие в отношениях не менее шести месяцев. Средний возраст участников составил около 25 лет, а средняя длительность отношений — примерно три с половиной года. Уровень интеллекта оценивали с помощью стандартизированного теста International Cognitive Ability Resource (ICAR), который измеряет разные аспекты мышления, включая логическое рассуждение, пространственное воображение и способность работать с новыми задачами.

После этого участники заполняли анкеты о своем поведении в отношениях. Исследователей интересовало, как часто мужчины прибегают к оскорблениям партнерши, используют сексуальное давление, а также так называемые стратегии удержания партнера — от позитивных (забота, подарки) до негативных (контроль, вызывание чувства вины).

Анализ показал устойчивую закономерность: мужчины с более высокими баллами по тесту интеллекта значительно реже сообщали об оскорблениях и сексуальной принудительности. Они также реже использовали стратегии удержания партнера, связанные с контролем и манипуляцией. Кроме того, высокий интеллект оказался связан с более низким уровнем психопатических черт и меньшей распространенностью эректильной дисфункции.

При этом мужчины с более высокими когнитивными показателями демонстрировали и позитивные аспекты: они сообщали о большей вовлеченности в отношения, более высоком уровне удовлетворенности и приверженности, даже несмотря на то, что субъективно оценивали свои альтернативы вне текущих отношений как достаточно хорошие.

Особенно важным оказался один компонент интеллекта — так называемый флюидный интеллект, связанный со способностью быстро обрабатывать новую информацию и находить решения «на ходу». Именно он сильнее всего коррелировал с отсутствием агрессивного и принудительного поведения. По мнению авторов, такая способность помогает лучше контролировать импульсы и конструктивно реагировать на конфликты, не скатываясь к насилию.

