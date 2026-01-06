Размер шрифта
Ученые назвали неожиданную пользу отказа от диет

Conversation: связь между массой тела и здоровьем не однозначна
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

9 января в этом году приходится так называемый Quitters Day — день, когда люди чаще всего отказываются от новогодних обещаний. Одно из самых популярных из них — похудеть. Однако все больше ученых и врачей сходятся во мнении: отказ от диеты вовсе не означает поражение. Напротив, в ряде случаев это может быть рациональным и даже полезным для здоровья решением. Об этом сообщает портал The Conversation.

Научные данные показывают, что связь между массой тела и здоровьем далеко не так однозначна, как принято считать. Распространенное убеждение, будто лишний вес автоматически означает плохое здоровье, не выдерживает строгой проверки. Да, ожирение связано с рядом серьезных заболеваний, однако доказательства того, что несколько «лишних» килограммов всегда вредны, остаются на удивление слабыми.

Многое зависит от индивидуальных факторов — пола, генетики, этнического происхождения. При этом самый распространенный показатель, индекс массы тела (ИМТ), не отражает реальной картины: он не учитывает состав тела, уровень физической активности, питание и метаболическое здоровье. В результате человек с высоким ИМТ может иметь нормальное давление, уровень сахара и холестерина, тогда как формально «стройный» — испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Более того, недостаточный вес, особенно в пожилом возрасте, тоже связан с повышенными рисками.

За последние 200 лет средний рост людей увеличился благодаря улучшению питания и медицины, а изменения в пищевой среде с 1970-х годов — изобилие дешевых, калорийных и ультрапереработанных продуктов при сидячем образе жизни — закономерно повлияли и на массу тела населения. Это биологическая реакция на среду, а не следствие «слабой силы воли».

Появление препаратов на основе GLP-1 действительно изменило подход к лечению ожирения и для многих стало спасением. Но у этого есть и культурная обратная сторона: волна публичных «преображений» усиливает возврат к культу экстремальной худобы.

Исследования показывают: чем больше в медиа и рекламе представлено разных типов телосложения, тем шире становятся представления о норме, здоровье и привлекательности. Это особенно важно для детей и подростков, чье восприятие себя только формируется.

Если нет медицинских показаний для снижения веса, отказ от диеты — не слабость, а осознанный выбор. По мнению ученых, фокус на принятии тела, физической силе, выносливости и качестве питания дает куда более устойчивые преимущества для здоровья, чем гонка за цифрой на весах.

Ранее была названа неожиданная опасность жира на животе.

