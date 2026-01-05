Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Названы виды рака, риск возникновения которых повышается из-за новогодних праздников

Онколог Басанов: из-за новогодних праздников растет риск рака желудка и печени
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Неправильное питание, злоупотребление алкоголем и низкая физическая активность в новогодние праздники действительно повышают риск развития некоторых видов рака. В их числе рак желудка, толстого кишечника, печени, поджелудочной железы, молочной железы и легких, рассказал «Газете.Ru» врач-онколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

«Злоупотребление соленой пищей, копченостями, консервированными продуктами и алкоголем увеличивает вероятность возникновения опухоли желудка. Эти продукты содержат нитраты и канцерогены, способствующие развитию заболевания. Высокое потребление красного мяса и обработанных мясных продуктов, низкое содержание клетчатки в рационе и недостаток физической активности являются основными причинами колоректального рака. Жирная пища замедляет пищеварение, увеличивая контакт вредных веществ с кишечником», – объяснил врач.

Риски развития рака печени повышаются из-за употребления алкоголя. Если человек пьет постоянно, у него может развиться цирроз печени, который затем может перерасти в гепатоцеллюлярную карциному (рака печени). Ожирение также способствует этому заболеванию.

«Высокий уровень сахара в крови, связанный с неправильным питанием и ожирением, ассоциируется с повышенным риском рака поджелудочной железы. Алкоголь дополнительно повреждает поджелудочную железу, повышая этот риск. Употребление алкоголя значительно увеличивает риск развития рака груди у женщин. Даже умеренное количество спиртного способно повысить вероятность появления злокачественной опухоли», – заметил доктор.

Хотя курение остается главным фактором риска рака легких, пассивное курение и загрязнение воздуха, вызванное промышленностью и транспортом, также играют роль. Кроме того, по словам врача, неправильное питание и малоподвижный образ жизни усугубляют ситуацию, ослабляя иммунную систему организма.

«Таким образом, сбалансированное питание, ограничение употребления алкоголя и регулярная физическая активность существенно снижают шансы заболеть раком многих органов. Важно помнить, что профилактика начинается с изменения образа жизни и выбора здоровых привычек», – заключил врач.

Ранее были названы препараты, которые могут помочь при тяжести в животе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27534949_rnd_9",
    "video_id": "record::231539f2-0415-454b-91b0-a40fe1cf8eec"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+