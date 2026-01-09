Найдены новые причины наследственной слепоты

Пигментный ретинит — основная причина наследственной слепоты, может возникать из-за сбоев в участках ДНК, которые не создают белки, но управляют их сборкой. К такому выводу пришли исследователи Медицинского центра Университета Радбоуда и Базельского университета. Работа опубликована в Nature Genetics (NatGen).

Пигментный ретинит поражает примерно одного человека из пяти тысяч и приводит к постепенной утрате зрения: сначала развивается ночная слепота, а затем сужается поле зрения. Несмотря на то, что заболевание уже связывают более чем со ста генами, у 30-50% пациентов причина долгое время оставалась неизвестной.

Отправной точкой для открытия стало исследование генома американской семьи, в которой слепотой страдали отец и восемь детей. Стандартный анализ не дал ответа, и исследователи провели полное секвенирование ДНК. В итоге провокатором заболевания оказался вариант гена RNU4-2. Он не кодирует белки, а производит РНК, которая «редактирует» генетическую информацию перед тем, как клетка синтезирует белки.

Найденное изменение затрагивает критический участок РНК и нарушает регуляторный механизм, особенно важный для клеток сетчатки. Это, по-видимому, и приводит к их постепенному отмиранию. В отличие от ранее описанных вариантов RNU4-2, связанных с нарушениями развития, новый вариант оказался специфичен для пигментного ретинита.

Дальнейший анализ данных пяти тысяч пациентов с невыясненной формой заболевания позволил выявить еще четыре сходных некодирующих гена. В результате молекулярный диагноз удалось поставить 153 пациентам из 67 семей, что объясняет около 1,4% ранее неразрешенных случаев пигментного ретинита во всем мире.

