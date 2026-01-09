Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Найдены новые причины наследственной слепоты

NatGen: найдены пять ранее неизвестных причин наследственной слепоты
Shutterstock

Пигментный ретинит — основная причина наследственной слепоты, может возникать из-за сбоев в участках ДНК, которые не создают белки, но управляют их сборкой. К такому выводу пришли исследователи Медицинского центра Университета Радбоуда и Базельского университета. Работа опубликована в Nature Genetics (NatGen).

Пигментный ретинит поражает примерно одного человека из пяти тысяч и приводит к постепенной утрате зрения: сначала развивается ночная слепота, а затем сужается поле зрения. Несмотря на то, что заболевание уже связывают более чем со ста генами, у 30-50% пациентов причина долгое время оставалась неизвестной.

Отправной точкой для открытия стало исследование генома американской семьи, в которой слепотой страдали отец и восемь детей. Стандартный анализ не дал ответа, и исследователи провели полное секвенирование ДНК. В итоге провокатором заболевания оказался вариант гена RNU4-2. Он не кодирует белки, а производит РНК, которая «редактирует» генетическую информацию перед тем, как клетка синтезирует белки.

Найденное изменение затрагивает критический участок РНК и нарушает регуляторный механизм, особенно важный для клеток сетчатки. Это, по-видимому, и приводит к их постепенному отмиранию. В отличие от ранее описанных вариантов RNU4-2, связанных с нарушениями развития, новый вариант оказался специфичен для пигментного ретинита.

Дальнейший анализ данных пяти тысяч пациентов с невыясненной формой заболевания позволил выявить еще четыре сходных некодирующих гена. В результате молекулярный диагноз удалось поставить 153 пациентам из 67 семей, что объясняет около 1,4% ранее неразрешенных случаев пигментного ретинита во всем мире.

Ранее был найден способ снизить риск возрастной потери зрения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27585925_rnd_8",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+