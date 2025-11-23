На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ снизить риск возрастной потери зрения

CDD: подавление хронического воспаления снижает риск потери центрального зрения
Depositphotos

Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты показали, что подавление хронического воспаления может заметно снизить риск развития возрастной макулярной дегенерации (ВМД) — одной из основных причин слепоты у людей старше 65 лет. Результаты опубликованы в Cell Death & Disease (CDD).

ВМД поражает центральную область сетчатки (макулу) и приводит к потере центрального зрения. По словам ученых, существующие методы лечения применяют в основном на поздних стадиях заболевания, когда сетчатка уже повреждена. Команда решила проверить, можно ли защитить глаза заранее — на этапе, когда изменения только начинают формироваться и еще поддаются контролю.

В экспериментах на мышах ученые отключали ключевые элементы воспалительного каскада — молекулы, которые запускают чрезмерную иммунную реакцию в сетчатке. Это вмешательство позволило предотвратить два характерных ранних признака развития ВМД.

Во-первых, исследователям удалось остановить перемещение иммунных клеток под сетчатку и предотвратить локальное воспаление. Также противовоспалительная терапия значительно сократила образование под сетчаткой плотных белково-жировых отложений, из-за которых клетки постепенно теряют способность нормально работать.
По словам исследователей, именно эти два процесса лежат в основе будущего ухудшения зрения при ВМД, поэтому их раннее подавление может надолго отсрочить переход болезни к опасным стадиям.

Далее команда планирует выяснить, можно ли применять аналогичные противовоспалительные подходы не только для профилактики, но и для лечения, когда заболевание уже начало прогрессировать.

Ранее дефицит двух веществ связали с развитием нарушения зрения.

