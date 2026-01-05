Россиянам рассказали, где проще подхватить вирус зимой: на улице или в помещении

Концентрация патогенов в воздухе на открытой улице в морозные дни чаще всего ниже, рассказал «Газете.Ru» главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

«Крупные респираторные капли, которые вылетают при кашле или чихании, быстрее оседают на землю и поверхности. Они не остаются в воздухе во взвешенном состоянии так долго, как в теплом и влажном воздухе. Вирус, осевший на снег, лед или другие поверхности, сохраняет активность, но он уже не летает в воздухе. Концентрация вирусных частиц, именно в воздушной среде, падает. На морозе люди меньше времени проводят на открытом воздухе, меньше общаются в таких условиях, что снижает количество вирусных частиц, которые попадают в атмосферу улицы», – объяснил врач.

Сухой морозный воздух способствует быстрому высыханию капель слизи, в которых находится вирус.

«В сухом виде вирус быстрее инактивируется солнечным светом (УФ-излучением). Но если вирус защищен (например, в тени, в снегу), мороз для него — идеальный консервант. Таким образом, низкая температура окружающей среды не уничтожает вирус, но создает условия, при которых вирус быстрее покидает воздушное пространство, оседая на поверхности, где и консервируется», – заметил Матюхин.

При этом, на улице, где температура колеблется около нуля (днем тает, ночью замерзает), вирус может разрушаться быстрее, чем при стабильном сильном морозе, потому что кристаллы льда разрушают его липидную оболочку и структуру.

«Переход из мороза в теплое помещение со скоплением людей является ключевым фактором риска: на улице вы почти не вдыхаете вирус, но приносите его на руках (с поверхностей) или встречаете сконцентрированный вирус в воздухе плохо проветриваемого помещения», – заключил доктор.

Ранее врач предупредил, какие алкогольные напитки не стоит смешивать.