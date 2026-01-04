Россиянам рассказали, что нужно есть, чтобы стать энергичнее

Зимой короткие световые дни, холод и нехватка солнца снижают уровень энергии, но изменить ситуацию можно с помощью правильного питания. Овсянка, темный шоколад, листовые овощи, орехи и семена помогают поддерживать бодрость и бороться с зимней усталостью, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Один из самых простых способов почувствовать себя энергичнее — добавление в рацион орехов и семян. Миндаль, грецкие орехи, семечки подсолнечника или тыквы содержат магний и полезные жиры, которые участвуют в выработке энергии и уменьшают ощущение усталости. Небольшая порция таких продуктов в качестве перекуса способна поддержать силы в течение дня. Не менее полезным зимним продуктом является овсянка. Благодаря медленно усваиваемым углеводам, она помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и обеспечивает длительное чувство насыщения. Тёплая тарелка каши утром — отличный способ начать день спокойно и без энергетических перепадов», – объяснила доктор.

Также в рацион можно включить тёмный шоколад. Он богат антиоксидантами и содержит природные стимуляторы вроде теобромина, который мягко повышает тонус и улучшает настроение. Лосось, скумбрия или сельдь богаты омега-3 жирными кислотами, необходимыми для здоровья мозга и эмоциональной устойчивости. Эти вещества уменьшают проявления усталости и способствуют сохранению концентрации.

«Зелёные листовые овощи,— такие как шпинат, капуста и брокколи, – помогают бороться с упадком сил благодаря высокому содержанию железа. Когда его уровень снижается, клетки получают меньше кислорода, что приводит к слабости и снижению работоспособности. Поэтому зелень зимой особенно важна, — она поддерживает обмен веществ и способствует бодрости», – заключила доктор.

