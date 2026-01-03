Как не поругаться на новогодних каникулах с родственниками, рассказала психолог

Чтобы не переругаться с родственниками во время новогодних праздников, важно спланировать активный отдых заранее, снизить планку ожиданий от взаимодействия друг с другом, ввести в день структуру и договориться о стоп-слове в конфликте, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Первое, что подчеркнула специалист, напряжение и конфликты во время длинных новогодних каникул — норма. Любая интенсивная совместность, особенно после периодов относительного дефицита времени друг для друга, является серьезным испытанием для личных границ и привычных ритмов.

«Залог благополучной новогодней атмосферы отдыха — это осознанное проектирование каникул, а не пассивное пребывание в них. Первый и главный принцип — договориться о разных форматах времени. Психологически здоровый отдых состоит из трех типов времени: совместного (общие обеды, просмотр фильмов, игры), раздельного (когда каждый занимается своим хобби в отдельной комнате или выходит на личную прогулку) и парного (например, время родителей без детей или ребенка с одним из родителей). Крайне важно легализовать и прописать право каждого на личное пространство и уединение без чувства вины. Это не отдаление, а «психологическая вентиляция», которая предотвращает эффект заточения, — посоветовала психолог.

Второй критически важный момент — снижение планки ожиданий от новогоднего времяпровождения. Лучше заранее обсудить, что для каждого значит «хорошо отдохнуть». Признание права на разный отдых снимает огромный пласт напряжения.

«Третий практический инструмент — введение структуры. Парадоксально, но полная бесструктурность («целый день ничего не делать») часто утомляет и дезориентирует больше, чем привычный график. Совместно созданный простой распорядок дня дает ощущение стабильности и предсказуемости. Четвертый аспект касается управления неизбежными конфликтами. Когда раздражение накапливается, важно переводить его с уровня личности («ты меня не ценишь!») на уровень конкретных действий и потребностей. Вместо обвинений эффективнее использовать формулу «Я-сообщения»: «Я сейчас очень устал от шума, мне нужно полчаса тишины в комнате» звучит иначе, чем «Перестаньте, наконец, орать!». Также стоит договориться о «стоп-слове» или жесте, который любая из сторон может использовать, когда чувствует, что спор переходит в ссору. Это сигнал к паузе и временному расхождению по разным углам для остывания», – заметила специалист.

Нерегулярное питание, избыток сладкого, недостаток движения и свежего воздуха нарушают биохимический баланс организма, что также напрямую влияет на эмоциональную стабильность. Совместная прогулка на природе — это не просто активность, это мощная антистрессовая терапия, синхронизирующая настроение и снимающая мышечное напряжение.

