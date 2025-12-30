Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Выявлены два вещества, от которых зависит качество сна

Nutrients: повышенный уровень цинка в крови связан с хорошим сном
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Люди с низким уровнем магния чаще жалуются на плохой сон, тогда как более высокая концентрация цинка в крови связана с меньшим риском нарушений сна. К таким выводам пришли исследователи из Университета короля Сауда. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие около тысячи добровольцев. Качество сна испытуемых оценивали с помощью Питтсбургского индекса качества сна — стандартизированной шкалы, широко используемой в клинической практике. Параллельно ученые измеряли уровни магния, цинка и меди в крови, а также учитывали данные о поступлении этих микроэлементов с пищей.

Наиболее выраженная связь была выявлена для магния. Его пониженная концентрация в крови и недостаточное содержание в рационе значительно чаще встречались у людей с плохим качеством сна. Эта закономерность сохранялась даже после учета возраста, пола и индекса массы тела, что указывает на возможную самостоятельную роль магния в процессах, связанных со сном.

Для цинка выявили противоположный эффект — более высокие уровни этого микроэлемента в крови были связаны с меньшей вероятностью нарушений сна. При этом количество цинка в рационе само по себе не коррелировало с качеством ночного отдыха, что может указывать на различия в усвоении или метаболизме.

Медь, в отличие от магния и цинка, не оказала влияния на сон ни по показателям крови, ни по данным о питании.

Авторы подчеркивают, что исследование не позволяет однозначно установить, приводит ли дефицит микроэлементов к нарушению сна или, наоборот, плохой сон со временем влияет на их уровень в организме. Для ответа на этот вопрос необходимы долгосрочные наблюдения и эксперименты с добавками.

Ранее врач назвал пять привычек для улучшения самочувствия по утрам.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27534067_rnd_7",
    "video_id": "record::e2297917-8874-4a2e-a4e3-75f278cadb73"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+