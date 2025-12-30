Размер шрифта
Назван неочевидный фактор, мешающий трудоустройству

JPP: любовь к видеоиграм снижает шансы на поиск работы
StockCanarias/Shutterstock/FOTODOM

Указание любви к видеоиграм в резюме может снизить шансы соискателя на трудоустройство — даже если его навыки не уступают другим кандидатам. К такому выводу пришли немецкие психологи. Работа опубликована в журнале Journal of Personnel Psychology (JPP).

В эксперименте ученые проверили, как рекрутеры воспринимают внеклассные занятия кандидатов на этапе первичного отбора. Участникам предложили оценить резюме вымышленного соискателя на должность специалиста по работе с клиентами. Все характеристики кандидатов были одинаковыми, за исключением одного пункта: в разделе «хобби» у одного значилось «волейбол», а у другого — «видеоигры».

Результат оказался однозначным: кандидат, указавший видеоигры, получал более низкие оценки по показателю «пригодность к найму» по сравнению с «волейболистом». Причем это сохранялось как при нейтральном уровне навыков, так и при высоком.

В более «продвинутой» версии резюме волейболист был капитаном команды третьей национальной лиги, а геймер — участником Prime League по League of Legends, официального киберспортивного турнира от Riot Games. Тем не менее даже профессиональный уровень в киберспорте не компенсировал негативное восприятие видеоигр.

В исследовании участвовали 162 жителя Германии, средний возраст — 32 года. Большинство респондентов имели высшее образование, однако лишь 4% имели реальный опыт работы в найме персонала. Тем не менее именно их оценки отражают распространенные социальные установки.

Авторы подчеркивают, что результаты могли быть частично обусловлены формулировкой вакансии, в которой акцент делался на коммуникативные навыки. В этом контексте командный спорт выглядел более «социально релевантным», чем видеоигры, даже несмотря на то что современные мультиплеерные игры также требуют командной работы, координации и лидерства.

Исследование подтверждает: несмотря на рост киберспорта и признание игровых навыков в IT, аналитике и инженерии, гейминг все еще воспринимается как менее «серьезное» занятие. Поэтому соискателям стоит внимательно подходить к тому, как и в каком контексте они упоминают видеоигры в резюме — особенно если речь идет о профессиях вне цифровой среды.

Ранее ученые назвали компьютерные игры, повышающие уровень счастья.

