Ледяное образование в Гренландии оказалось оазисом жизни

NatCom: в Гренландии нашли экосистему на глубине более 3,6 км
Nature Communications (Nat Commun) ISSN 2041-1723

Ученые обнаружили на дне океана к западу от Гренландии уникальное ледяное образование, из которого выходят пузырьки природного газа. Оно поддерживает богатую экосистему и может оказаться самым глубоким из всех известных выходов газовых гидратов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Газогидратные отложения, получившие название курганы Фрейи, были выявлены во время арктической экспедиции Ocean Census Arctic Deep EXTREME24 под руководством исследователей Арктического университета Норвегии. На необычную активность указал мощный газовый факел в толще воды, после чего ученые направили дистанционно управляемый подводный аппарат для изучения дна.

На глубине около 3640 метров исследователи обнаружили обнаженные насыпи кристаллических газовых гидратов — замерзшей смеси метана и воды, устойчивой при высоком давлении и низких температурах. Оттуда в воду просачиваются метан и более тяжелые углеводороды. В месте выхода углеводородов, помимо образцов метана и сырой нефти, были собраны пробы осадка, «кишащего» разнообразной глубоководной жизнью.

Это открытие переписывает правила игры для понимания арктических глубоководных экосистем и углеродного цикла», — отметила соруководитель экспедиции Джулиана Паниери. По ее словам, курганы Фрейи сочетают геологическую активность и высокое биологическое разнообразие.

Экосистема включает трубчатых червей, улиток и ракообразных и по составу напоминает арктические гидротермальные источники. Анализ пород также указывает, что нефть и газы могли образоваться из растительного материала времен миоцена, когда Гренландия была покрыта лесами.

Ученые отмечают, что почти пятая часть мирового метана заключена в газовых гидратах, однако их роль в изменении климата и перспективы добычи до сих пор остаются предметом споров.

Ранее у берегов Антарктиды обнаружили морскую губку под названием «шар смерти».

