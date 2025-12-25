В России открыли мегалабораторию телевидения будущего

В РТУ МИРЭА 25 декабря начала работу учебно-научная мегалаборатория «Цифрового телевидения, саунд-технологий и медиасвязи», созданная совместно с ВГТРК. Новый комплекс задуман как медиаполигон полного цикла, где можно одновременно производить телевизионный и радиоконтент, работать с живым звуком и сразу выводить результат в эфир или на цифровые платформы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Мегалаборатория представляет собой конфигурируемый кластер из аппаратно-студийного комплекса, студии радиоэфира и звукозаписи, а также съемочной площадки с художественным светом и LED-экраном. Все телепроизводственное и звукозаписывающее оборудование объединено в единую высокоскоростную сеть, которую можно гибко настраивать под разные задачи — от учебных занятий до реальных медиапроектов. Такая архитектура позволяет обрабатывать большие массивы данных и работать с видео высокого качества и детализированным звуком.

На базе лаборатории студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры осваивают более полутора десятков дисциплин, связанных с цифровым телевидением, саунд-дизайном, обработкой сигналов и проектированием медиасистем. Подготовка ориентирована на инженеров телевидения и радио, звукоинженеров, разработчиков телекоммуникационных IT-решений и инженеров-программистов, сочетающих технические компетенции с творческим подходом.

«Мы создаем среду, где теория сразу проверяется практикой на оборудовании, используемом в ведущих медиакомпаниях. Здесь формируется новое поколение инженеров для цифровой экономики», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

По словам заместителя генерального директора ВГТРК Станислава Хаустова, лаборатория станет связующим звеном между вузом и индустрией: «Важно, чтобы выпускники приходили в отрасль, уже понимая логику современного телепроизводства и полный цикл создания контента».

Советник генерального директора ВГТРК Александр Минаков подчеркнул, что в мегалаборатории стирается грань между учебным процессом и реальной студийной работой, а студенты будут осваивать технологии, которые определяют развитие медиа уже сегодня.

Проект задуман как общероссийский центр медиакомпетенций. Абитуриенты из регионов смогут обучаться в Москве по целевым договорам и возвращаться работать в свои телекомпании. В перспективе на базе лаборатории планируется запуск молодежного телевидения — площадки, где студенты смогут сразу применять знания, создавая собственный контент.

