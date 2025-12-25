На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России открыли мегалабораторию телевидения будущего

РТУ-МИРЭА: открыта мегалаборатория для медиаинженеров телевидения и звука
true
true
true
close
Global Look Press

В РТУ МИРЭА 25 декабря начала работу учебно-научная мегалаборатория «Цифрового телевидения, саунд-технологий и медиасвязи», созданная совместно с ВГТРК. Новый комплекс задуман как медиаполигон полного цикла, где можно одновременно производить телевизионный и радиоконтент, работать с живым звуком и сразу выводить результат в эфир или на цифровые платформы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Мегалаборатория представляет собой конфигурируемый кластер из аппаратно-студийного комплекса, студии радиоэфира и звукозаписи, а также съемочной площадки с художественным светом и LED-экраном. Все телепроизводственное и звукозаписывающее оборудование объединено в единую высокоскоростную сеть, которую можно гибко настраивать под разные задачи — от учебных занятий до реальных медиапроектов. Такая архитектура позволяет обрабатывать большие массивы данных и работать с видео высокого качества и детализированным звуком.

На базе лаборатории студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры осваивают более полутора десятков дисциплин, связанных с цифровым телевидением, саунд-дизайном, обработкой сигналов и проектированием медиасистем. Подготовка ориентирована на инженеров телевидения и радио, звукоинженеров, разработчиков телекоммуникационных IT-решений и инженеров-программистов, сочетающих технические компетенции с творческим подходом.

«Мы создаем среду, где теория сразу проверяется практикой на оборудовании, используемом в ведущих медиакомпаниях. Здесь формируется новое поколение инженеров для цифровой экономики», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

По словам заместителя генерального директора ВГТРК Станислава Хаустова, лаборатория станет связующим звеном между вузом и индустрией: «Важно, чтобы выпускники приходили в отрасль, уже понимая логику современного телепроизводства и полный цикл создания контента».

Советник генерального директора ВГТРК Александр Минаков подчеркнул, что в мегалаборатории стирается грань между учебным процессом и реальной студийной работой, а студенты будут осваивать технологии, которые определяют развитие медиа уже сегодня.

Проект задуман как общероссийский центр медиакомпетенций. Абитуриенты из регионов смогут обучаться в Москве по целевым договорам и возвращаться работать в свои телекомпании. В перспективе на базе лаборатории планируется запуск молодежного телевидения — площадки, где студенты смогут сразу применять знания, создавая собственный контент.

Ранее в России разработали безопасный для природы метод добычи нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами