Лекарства от СДВГ на самом деле не усиливают внимание, выяснили ученые

Cell: лекарства от СДВГ не действуют напрямую на центры внимания мозга
Shutterstock

Ученые из Школы медицины Вашингтонского университета установили, что препараты для лечения СДВГ — такие как риталин и аддерал — действуют не напрямую на «центры внимания» мозга, а в первую очередь на системы вознаграждения и бодрствования. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности — неврологическое-поведенческое расстройство развития. Для него характерны три основных признака: гиперактивность, импульсивность, невнимательность. Облегчить его проявление могут рецептурные стимуляторы. Считается, что они улучшают концентрацию, усиливая работу префронтальной коры — области, связанной с произвольным контролем внимания. Однако анализ функциональной МРТ показал иную картину.

Исследователи изучили данные 5795 участников масштабного американского проекта ABCD, отслеживающего развитие мозга у детей в возрасте от восьми до 11 лет. Ученые сравнили активность мозга испытуемых, принимавших стимуляторы в день сканирования, и у тех, кто не применял препараты.

Оказалось, что на фоне приема препаратов усиливается активность областей, отвечающих за бодрствование и оценку вознаграждения — то есть за ожидание удовольствия от занятия. При этом заметного усиления работы «классических» зон, обеспечивающих внимание и концентрацию, замечено не было. Эти выводы подтвердились и в отдельном эксперименте с участием здоровых взрослых добровольцев без СДВГ, которым провели фМРТ до и после приема стимулятора.

По словам авторов, стимуляторы повышают субъективную привлекательность скучных или сложных задач, повышая мотивацию продолжать работу. Именно это, а не прямое «включение внимания», помогает детям с СДВГ лучше учиться и справляться с когнитивными тестами. При этом наилучший эффект достигается при выраженных симптомах расстройства.

Исследование также отразило важную роль сна. У детей с СДВГ или у тех, кто хронически недосыпал, стимуляторы частично компенсировали последствия нехватки сна — улучшались показатели успеваемости и работы мозга. При этом у нейротипичных и хорошо высыпающихся детей препараты не давали когнитивных преимуществ.

Авторы подчеркивают, что стимуляторы не заменяют сон и могут маскировать его дефицит. Это важно учитывать при диагностике СДВГ: в ряде случаев симптомы невнимательности могут быть связаны не с расстройством, а с хроническим недосыпанием.

Ранее ученые выяснили, что соцсети снижают концентрацию внимания сильнее видеоигр.

