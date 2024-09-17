Началась операция по спасению застрявшего в Карском море экипажа российского судна

Началась операция по спасению члена экспедиции и экипажа потерявшего управление научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов». Об этом сообщило Минобрнауки.

Спасательное судно «Мурман» вышло из мурманского порта 15 сентября и прибудет в район стоянки потерявшего управление судна 19 сентября. Научную группу и экипаж планируется пересадить на борт судна-спасателя, а »Николая Страхова», на борту которого находятся 27 членов экипажа и 12 человек из состава научной группы, взять на буксир.

Вечером 15 сентября стало известно, что «Академик Николай Страхов» несколько дней проведет в Карском море в ожидании спасательного судна. Причиной инцидента стала остановка главного двигателя из-за выхода из строя шестого цилиндра. Морспасслужба не считает сложившуюся ситуацию критической. Принятие экстренных мер не требуется — жизни и здоровью людей на борту ничего не угрожает.

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