Развеян популярный миф о способностях к плаванию

Давний бытовой миф о том, что люди африканского, карибского и азиатского происхождения не могут держаться на воде из-за «тяжелых костей», не выдержал научной проверки. Новое исследование, проведенное Университетом Портсмута (UP) совместно с RNLI по инициативе Black Swimming Association (BSA), показало: после правильного обучения 93% добровольцев смогли спокойно держаться на воде в течение двух минут.

Команда ученых использовала DXA-сканирование и дополнительные методы оценки, чтобы установить связь между плотностью костей, составом тела и способностью к плавучести. Как выяснилось, более высокая минеральная плотность костной ткани никак не влияет на умение держаться на воде. Значение имеет лишь индивидуальная техника и умение подобрать удобное положение тела. Даже участники с низким процентом жира, которым требуется чуть больше движений для стабилизации, успешно поддерживали плавучесть после обучения.

«Для многих участников это было первое позитивное взаимодействие с водой. Они увидели, что могут держаться на поверхности — это мощный шаг к восстановлению уверенности», — рассказала одна из участниц исследования, Элизабет Адан-Пирт, ранее избегавшая воды после детской травмы.

Результаты работы легли в основу документального фильма Alive in Water, который выйдет 11 декабря и будет посвящен происхождению мифа о «тяжелых костях» и проблемам водной безопасности в Великобритании. Исследователи и представители RNLI подчеркивают: научно доказанная универсальность плавучести должна стать частью национальных программ обучения и помочь снизить количество несчастных случаев.

«Мы знаем, что каждый человек держится на воде по-своему. Теперь у нас есть твердая научная база, чтобы менять подход к обучению и спасать жизни», — отметили авторы исследования.

