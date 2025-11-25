На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Популярный антидепрессант нарушает работу яичников, выяснили ученые

В МГУ выяснили, что антидепрессант флуоксетин снижает вероятность зачатия у мышей
true
true
true
close
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Института биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН и МГУ имени М.В. Ломоносова выяснили, что распространенный антидепрессант флуоксетин может сокращать количество зрелых яйцеклеток и снижать вероятность успеха зачатия почти на 18% у мышей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Российском научном фонде (РНФ).

Исследователи обнаружили, что препарат блокирует поступление серотонина в яйцеклетки мышей. Этот нейромедиатор необходим для нормального созревания половых клеток и обмена сигналами между ними и окружающими тканями. Под действием флуоксетина нарушается работа транспортного белка, который отвечает за перенос серотонина в клетку, а также снижается активность генов, связанных с развитием фолликулов — структур, где созревают яйцеклетки.

Особенно заметными изменения оказались у молодых животных, репродуктивная система которых еще формируется. У взрослых мышей, получавших флуоксетин в течение недели в терапевтической дозе, число зрелых яйцеклеток, готовых к оплодотворению, уменьшилось примерно на 30%. При этом лекарство не повлияло на качество зрелых яйцеклеток и фертильность полученного потомства. Уровень половых гормонов и регулярность цикла также не менялись.

Работа стала продолжением предыдущего исследования той же группы, где было показано, что флуоксетин замедляет созревание цитоплазмы яйцеклеток и снижает успешность зачатия у мышей почти на 18%.

По словам руководителя проекта, кандидата биологических наук Дениса Никишина, молекулярный механизм прямого воздействия препарата на яйцеклетку — «в обход» мозга и гормональной системы — удалось описать впервые.

«Препарат «бьет» прицельно по яйцеклетке, нарушая ее коммуникацию с фолликулярными клетками. Это ухудшает качество яйцеклеток еще до овуляции, что создает риски для успешного оплодотворения и дальнейшего развития эмбриона», — отметил ученый.

Авторы отмечают, что полученные данные важны для оценки безопасности антидепрессантов у женщин, планирующих беременность. В дальнейшем они намерены проверить, проявляется ли аналогичный эффект у человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceuticals и поддержаны грантом РНФ.

Ранее ученые выяснили, что прием антидепрессантов снижает риск пародонтита.

