Назван главный фактор улучшения качества спермы

Похудение само по себе значительно не повышает качество спермы, в то время как правильное питание и физические упражнения улучшают подвижность и морфологию сперматозоидов даже при наличии лишнего веса. К такому выводу пришли ученые из Университета Аделаиды. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Reproduction Update (HRU).

Анализ охватил 32 исследования, проведенные в разных странах. В них приняли участием мужчины с ожирением в возрасте от 18 до 50 лет. Они использовали различные методы снижения веса: бариатрическую хирургию, медикаментозное лечение или программы питания и физических упражнений.

«Ожирение — это модифицируемая причина мужского бесплодия. Однако информации о том, какой метод похудения наиболее эффективен для улучшения фертильности, крайне мало», — пояснил доктор Эндрю Пил из Масонского центра мужского здоровья и благополучия Университета Аделаиды.

Исследователи изучили влияние разных методов снижения веса на качество спермы — подвижность, концентрацию и морфологию сперматозоидов. Они выяснили, что абсолютное количество сброшенных килограммов напрямую не связано с улучшением этих параметров.

Так, мужчины, перенесшие бариатрическую операцию, быстро теряли вес, но значительного улучшения объема спермы, ее концентрации, подвижности или сокращения повреждений ДНК не наблюдалось. Более того, хирургическое вмешательство могло краткосрочно ухудшать репродуктивную функцию из-за дефицита питательных веществ или воздействия химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы.

Напротив, при улучшении питания и увеличении уровня физической активности качество спермы улучшалось даже при незначительной потере веса.

«Это говорит о том, что для мужчин с ожирением репродуктивный успех может зависеть больше от оптимизации питания и физических нагрузок, чем от существенного снижения веса», — объяснили ученые.

В работе отмечается: данные о применении препаратов для похудения были ограничены и касались в основном метформина и лираглутида. По словам исследователей, необходимо изучить новые препараты, такие как Ozempic, чтобы понять, как они влияют на мужскую фертильность, особенно с учетом растущей популярности этих средств.

