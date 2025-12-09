На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый ранний признак диабета первого типа

Diabetes: диабет первого типа начинается с гибели мелких В-клеток поджелудочной
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Флориды назвали самый ранний признак диабета первого типа — гибель мелких инсулин-продуцирующих клеток поджелудочной. Результаты исследования представлены в журнале Diabetes.

Ученые выяснили: иммунная система вначале атакует не крупные островки Лангерганса, а одиночные бета-клетки и крошечные группы, рассеянные по ткани поджелудочной железы. Это происходит еще до появления каких-либо симптомов, задолго до того, как поражаются большие островки, отвечающие за основную выработку инсулина.

Такой порядок разрушения клеток объясняет, почему у детей диабет прогрессирует быстрее: их поджелудочная содержит значительно больше мелких островков, которые первыми оказываются под ударом иммунитета. По мнению исследователей, если научиться фиксировать именно эту раннюю стадию и защищать крупные островки, можно замедлить или потенциально предотвратить развитие болезни.

Ученые напомнили, что при диабете первого типа организм полностью лишается возможности вырабатывать инсулин — иммунная система по ошибке уничтожает бета-клетки. Эта патология не связана с неправильным питанием. При диабете второго типа сами клетки сначала сохраняются, но ткани организма перестают нормально реагировать на инсулин, из-за чего его становится недостаточно. Заболевание формируется постепенно и обычно возникает из-за нарушений обмена веществ.

Исследование проводили на материалах международной биобазы nPOD, где собраны ткани поджелудочной людей с разными стадиями диабета. Полученные данные предлагают новую модель начала заболевания и открывают путь к более ранней диагностике и разработке профилактических вмешательств.

Ранее ученые подтвердили, что плохой сон в будни повышает риск развития диабета.

