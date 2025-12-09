Общий анализ крови может выявить скрытый риск заболевания костей

Ученые из Университета Чунцина установили, что уровень фермента щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови может служить маркером снижения минеральной плотности костей и риска остеопороза. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology.

Остеопороз характеризуется потерей костной массы и ухудшением структуры костей, что повышает риск переломов и снижает качество жизни. Особенно актуальна ранняя диагностика для пожилых людей, так как частота переломов резко возрастает после 75 лет. Ученые поставили цель выявить доступный биомаркер, который мог бы сигнализировать о потере костной массы до наступления клинических проявлений.

ЩФ вырабатывается остеобластами и печенью и участвует в минерализации костей. Примерно половина фермента в крови поступает из костей, а его уровень тесно связан с активностью костной ткани. Общий уровень ЩФ легко измерить при стандартном анализе крови, что делает его потенциально удобным индикатором здоровья костей.

Исследование охватило 12 835 взрослых участников, прошедших анализ крови и двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию (ДРА) для оценки минеральной плотности костей. У 9,5% испытуемых выявили остеопороз.

«Почти у всех участников уровень ЩФ оставался в пределах нормы, но у людей с остеопорозом он был заметно выше. Связь между повышенным уровнем фермента и риском остеопороза сохранялась даже после учета возраста, пола, массы тела, метаболических и печеночных факторов», — уточнили ученые.

Наиболее выраженной зависимость была у молодых женщин и метаболически здоровых людей. По словам исследователей, ЩФ более точно отражает костный компонент фермента при нормальной функции печени. Повышение уровня ЩФ, вероятно, отражает компенсаторное усиление костного метаболизма в ответ на снижение плотности костей, а не является причиной остеопороза.

Авторы предполагают, что уровень ЩФ около 72 МЕ/л может служить ориентиром для дополнительной оценки здоровья костей. Для подтверждения прогностической ценности этого показателя необходимы дальнейшие продольные исследования.

