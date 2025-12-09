На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Общий анализ крови может выявить скрытый риск заболевания костей

Frontiers: общий анализ крови может выявить скрытый риск остеопороза
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Чунцина установили, что уровень фермента щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови может служить маркером снижения минеральной плотности костей и риска остеопороза. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology.

Остеопороз характеризуется потерей костной массы и ухудшением структуры костей, что повышает риск переломов и снижает качество жизни. Особенно актуальна ранняя диагностика для пожилых людей, так как частота переломов резко возрастает после 75 лет. Ученые поставили цель выявить доступный биомаркер, который мог бы сигнализировать о потере костной массы до наступления клинических проявлений.

ЩФ вырабатывается остеобластами и печенью и участвует в минерализации костей. Примерно половина фермента в крови поступает из костей, а его уровень тесно связан с активностью костной ткани. Общий уровень ЩФ легко измерить при стандартном анализе крови, что делает его потенциально удобным индикатором здоровья костей.

Исследование охватило 12 835 взрослых участников, прошедших анализ крови и двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию (ДРА) для оценки минеральной плотности костей. У 9,5% испытуемых выявили остеопороз.

«Почти у всех участников уровень ЩФ оставался в пределах нормы, но у людей с остеопорозом он был заметно выше. Связь между повышенным уровнем фермента и риском остеопороза сохранялась даже после учета возраста, пола, массы тела, метаболических и печеночных факторов», — уточнили ученые.

Наиболее выраженной зависимость была у молодых женщин и метаболически здоровых людей. По словам исследователей, ЩФ более точно отражает костный компонент фермента при нормальной функции печени. Повышение уровня ЩФ, вероятно, отражает компенсаторное усиление костного метаболизма в ответ на снижение плотности костей, а не является причиной остеопороза.

Авторы предполагают, что уровень ЩФ около 72 МЕ/л может служить ориентиром для дополнительной оценки здоровья костей. Для подтверждения прогностической ценности этого показателя необходимы дальнейшие продольные исследования.

Ранее был найден надежный ДНК-маркер раннего рака мочевого пузыря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами