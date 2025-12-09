На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученых удивило влияние куриных яиц на качество сна

Nutrients: яйца эффективно улучшают сон у женщин в период менопаузы
Vladeep/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Дикина установили, что обычные куриные яйца могут поддерживать сон и метаболическое здоровье женщин в период менопаузы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

К такому выводу исследователи пришли в результате анализа ранее опубликованных работ. Ученые объяснили: прекращение менструаций у женщин часто сопровождается нарушениями сна, набором веса, снижением мышечной массы и повышением кардиометаболических рисков. На этом фоне яйца выделяются как простой и доступный источник важных нутриентов: высококачественного белка, холина, триптофана, витамина D, мелатонина и антиоксидантов.

Как объяснили ученые, триптофан является предшественником серотонина и мелатонина — регуляторов цикла сна и бодрствования. Холин также поддерживает работу нейромедиатора ацетилхолина, важного для «быстрого сна» (REM-фазы). Витамин D и антиоксиданты помогают снижать воспаление и окислительный стресс, усиливающий симптомы менопаузы.

Некоторые включенные в мета-анализ исследования показали, что особенно эффективным может быть включение яиц в поздний прием пищи. В этом случае аминокислоты и мелатониноподобные соединения оказываются ближе ко сну, что потенциально улучшает качество ночного отдыха.

Яйца рассматриваются как доступный элемент рациона, способный поддерживать сон, аппетит и состав тела во время гормональных изменений. При этом авторы подчеркивают, что этот продукт не может заменить гормональную терапию, лекарства или общие рекомендации по гигиене сна. Людям с повышенным сердечно-сосудистым риском важно обсудить частоту употребления яиц с врачом, чтобы избежать возможных осложнений.

Ранее ученые подтвердили, что недостаток сна сокращает продолжительность жизни.

