Зафиксирован самый мощный космический всплеск радиации в истории

Астрономы Северо-Каролинского университета в Чепел-Хилл сообщили о рекордном космическом взрыве — гамма-всплеске GRB 250702B, который длился почти семь часов. Это в десятки раз дольше, чем у обычных всплесков, продолжающихся секунды или минуты. Необычная продолжительность поставила под сомнение стандартные модели происхождения таких явлений. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Гамма-всплески — самые мощные электромагнитные взрывы во Вселенной, возникающие при гибели массивных звезд или столкновении компактных объектов. Но GRB 250702B оказался настолько долгим и ярким, что под привычные сценарии не подходит. После регистрации космическими обсерваториями команда провела наблюдения на крупнейших наземных телескопах мира. Астрономам удалось выявить угасающий свет в массивной галактике, скрытой под плотными слоями пыли.

По словам Джонатана Карни, ведущего автора работы, всплеск «не укладывается ни в одну из существующих моделей». Исследователи допускают несколько возможных механизмов — коллапс гигантской звезды, слияние экзотических звездных остатков или разрушение звезды черной дырой. Однако данных пока недостаточно, чтобы отдать предпочтение какому-либо сценарию.

Такие события дают возможность изучать экстремальные режимы материи — там, где плотности сравнимы с атомными ядрами, а гравитация способна искажать пространство-время. Гамма-всплески также играют важную роль в распространении тяжелых элементов по галактикам, в том числе тех, из которых в дальнейшем формируются планеты.

Исследователи отметили что GRB 250702B станет новым эталоном для будущих наблюдений. При обнаружении подобных явлений астрономы будут сравнивать их свойства именно с этим рекордным всплеском — чтобы понять, представляет ли он уникальный класс или открыт целый новый тип космических катастроф.

