На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зафиксирован самый мощный космический всплеск радиации в истории

AJL: зафиксирован самый продолжительный гамма-всплеск в истории наблюдений
true
true
true
close
NOIRLab/NSF/AURA/M. Garlick

Астрономы Северо-Каролинского университета в Чепел-Хилл сообщили о рекордном космическом взрыве — гамма-всплеске GRB 250702B, который длился почти семь часов. Это в десятки раз дольше, чем у обычных всплесков, продолжающихся секунды или минуты. Необычная продолжительность поставила под сомнение стандартные модели происхождения таких явлений. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Гамма-всплески — самые мощные электромагнитные взрывы во Вселенной, возникающие при гибели массивных звезд или столкновении компактных объектов. Но GRB 250702B оказался настолько долгим и ярким, что под привычные сценарии не подходит. После регистрации космическими обсерваториями команда провела наблюдения на крупнейших наземных телескопах мира. Астрономам удалось выявить угасающий свет в массивной галактике, скрытой под плотными слоями пыли.

По словам Джонатана Карни, ведущего автора работы, всплеск «не укладывается ни в одну из существующих моделей». Исследователи допускают несколько возможных механизмов — коллапс гигантской звезды, слияние экзотических звездных остатков или разрушение звезды черной дырой. Однако данных пока недостаточно, чтобы отдать предпочтение какому-либо сценарию.

Такие события дают возможность изучать экстремальные режимы материи — там, где плотности сравнимы с атомными ядрами, а гравитация способна искажать пространство-время. Гамма-всплески также играют важную роль в распространении тяжелых элементов по галактикам, в том числе тех, из которых в дальнейшем формируются планеты.

Исследователи отметили что GRB 250702B станет новым эталоном для будущих наблюдений. При обнаружении подобных явлений астрономы будут сравнивать их свойства именно с этим рекордным всплеском — чтобы понять, представляет ли он уникальный класс или открыт целый новый тип космических катастроф.

Ранее ученые разгадали загадку «раздвоения» звезд в нашей галактике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами