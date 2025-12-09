Завершен шестилетний эксперимент по изучению влияния невесомости на человека

Исследователи Сеченовского Университета приступили к финальному этапу космического эксперимента «МСК-2» на борту российского сегмента МКС. Он завершает программу, которая в течение шести лет изучала, как микрогравитация влияет на клетки и ткани человека и какие технологии могут защитить космонавтов во время длительных полетов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Для эксперимента в биореактор «МСК-2» были помещены 3D-сфероиды из хондроцитов — клеток, формирующих хрящевую ткань. Такая живая модель позволяет проследить ранние механизмы разрушения хряща, которые в условиях невесомости развиваются значительно быстрее, чем на Земле. По словам научного руководителя Научно-технологического парка биомедицины Петра Тимашева, именно хрящевая ткань считается одной из наиболее уязвимых во время длительных миссий, что повышает риск дегенеративных изменений у космонавтов.

Ключевая особенность заключительного запуска — сравнительный анализ двух типов образцов: контрольных и обработанных лактоферрином. Это биологически активное вещество рассматривается как возможный защитный фактор, способный предотвращать снижение метаболической активности хондроцитов и разрушение внеклеточного матрикса, который формирует опорный каркас ткани.

С 2019 года на орбиту было отправлено 11 серий образцов — от мезенхимальных стволовых клеток до моделей костной и хрящевой ткани. За это время ученые подтвердили, что человеческие клетки способны выживать и развиваться в условиях микрогравитации, а также отработали систему длительного культивирования тканей на орбите. Как отмечает Тимашев, именно космическая среда позволяет наблюдать начальные этапы дегенерации хряща значительно быстрее, чем в наземных исследованиях.

Биореактор вернулся на Землю 9 декабря. В Институте регенеративной медицины стартовал полный анализ образцов — от морфологических изменений до оценки метаболизма и состояния внеклеточного матрикса. Ожидается, что результаты помогут создать новые методики профилактики и реабилитации космонавтов, а также найдут применение в терапии остеоартрита и заболеваний позвоночника.

Полученные данные станут базой для следующего шага — разработки более сложных биоинженерных моделей человеческих тканей для испытаний на орбите. В программу исследований Российской орбитальной станции планируется включить модели межпозвоночного диска и комбинированные тканеинженерные конструкции.

Ранее в России разработали технологию быстрого восстановления костей.