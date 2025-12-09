В России создали «цифрового помощника» трихолога

Исследователи ПНИПУ совместно с ПГМУ им. академика Вагнера создали цифровую программу для изучения возрастных изменений волос. Она анализирует объективные параметры волос и сравнивает их с установленными возрастными нормами, позволяя врачу быстро понять причину истончения и выбрать адекватное лечение. На разработку получен патент. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Хотя причины выпадения волос изучены достаточно хорошо, науке до сих пор почти не известно, как выглядят здоровые волосы у живых людей разных возрастов. Ранее исследования опирались главным образом на посмертные образцы, что не позволяло описать реальные возрастные изменения. Это создавало серьезные трудности: без точных ориентиров даже опытному специалисту тяжело отличить естественные процессы от патологии.

Ученые из Перми восполнили этот пробел, исследовав волосы мужчин и женщин от 21 до 86 лет. Они анализировали два ключевых параметра — ширину волосяной луковицы и толщину стержня, показатели, которые можно точно измерить в микрометрах. Именно они отражают биологический потенциал фолликула и состояние самого волоса.

В теменной зоне, которая отличается высокой устойчивостью к старению, исследователи зафиксировали лишь незначительное уменьшение размеров луковиц и толщины стержня как у мужчин, так и у женщин. Эти изменения укладываются в рамки нормы, поэтому любое выраженное истончение волос в этой области может указывать на заболевание.

Гораздо более заметные процессы происходили в височной зоне — самой уязвимой области кожи головы. Здесь у мужчин ширина луковицы уменьшалась более чем на 11%, у женщин — примерно на 5%. Толщина стержня также снижалась, хотя и менее выраженно. При этом базовые параметры волос у мужчин и женщин оказались практически одинаковыми, что говорит о сходстве их исходной структуры и различиях лишь в скорости старения.

Полученные данные позволили ученым сформировать подробные нормативные таблицы для разных возрастов и обоих полов. На их основе и была создана интеллектуальная программа-помощник. Врач вводит в нее возраст и пол пациента, а также характеристики волос из разных зон головы — размеры луковиц, толщину стержня и состояние внутренней оболочки. Программа сравнивает их с полученными нормами и определяет, соответствует ли биологическое состояние волос реальному возрасту или указывает на патологический процесс.

По словам Владислава Никитина, одного из разработчиков, система может быть внедрена в клиники без специального оборудования. Она сокращает время диагностики, избавляет пациентов от многомесячных попыток подобрать подходящий уход и позволяет врачам сразу назначить корректное лечение.

