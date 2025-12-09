На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России создали «цифрового помощника» трихолога

ПНИПУ: создан «цифровой помощник» трихолога на основе исследований старения волос
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи ПНИПУ совместно с ПГМУ им. академика Вагнера создали цифровую программу для изучения возрастных изменений волос. Она анализирует объективные параметры волос и сравнивает их с установленными возрастными нормами, позволяя врачу быстро понять причину истончения и выбрать адекватное лечение. На разработку получен патент. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Хотя причины выпадения волос изучены достаточно хорошо, науке до сих пор почти не известно, как выглядят здоровые волосы у живых людей разных возрастов. Ранее исследования опирались главным образом на посмертные образцы, что не позволяло описать реальные возрастные изменения. Это создавало серьезные трудности: без точных ориентиров даже опытному специалисту тяжело отличить естественные процессы от патологии.

Ученые из Перми восполнили этот пробел, исследовав волосы мужчин и женщин от 21 до 86 лет. Они анализировали два ключевых параметра — ширину волосяной луковицы и толщину стержня, показатели, которые можно точно измерить в микрометрах. Именно они отражают биологический потенциал фолликула и состояние самого волоса.

В теменной зоне, которая отличается высокой устойчивостью к старению, исследователи зафиксировали лишь незначительное уменьшение размеров луковиц и толщины стержня как у мужчин, так и у женщин. Эти изменения укладываются в рамки нормы, поэтому любое выраженное истончение волос в этой области может указывать на заболевание.

Гораздо более заметные процессы происходили в височной зоне — самой уязвимой области кожи головы. Здесь у мужчин ширина луковицы уменьшалась более чем на 11%, у женщин — примерно на 5%. Толщина стержня также снижалась, хотя и менее выраженно. При этом базовые параметры волос у мужчин и женщин оказались практически одинаковыми, что говорит о сходстве их исходной структуры и различиях лишь в скорости старения.

Полученные данные позволили ученым сформировать подробные нормативные таблицы для разных возрастов и обоих полов. На их основе и была создана интеллектуальная программа-помощник. Врач вводит в нее возраст и пол пациента, а также характеристики волос из разных зон головы — размеры луковиц, толщину стержня и состояние внутренней оболочки. Программа сравнивает их с полученными нормами и определяет, соответствует ли биологическое состояние волос реальному возрасту или указывает на патологический процесс.

По словам Владислава Никитина, одного из разработчиков, система может быть внедрена в клиники без специального оборудования. Она сокращает время диагностики, избавляет пациентов от многомесячных попыток подобрать подходящий уход и позволяет врачам сразу назначить корректное лечение.

Ранее в России разработали технологию быстрого восстановления костей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Правила выдачи семейной ипотеки ужесточат. Что изменится в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами