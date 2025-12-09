На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В отечественные БПЛА поставят новый тип ИИ, который работает на фотонах

Академик Сергеев: создан ИИ на фотонах, который поставят в БПЛА
true
true
true
close
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

В БПЛА поставят новый тип искусственного интеллекта, который работает на фотонах. Он работает как маленький мозг, натренированный на то, чтобы быстро различать в наблюдаемом изображении определенное количество важных объектов, рассказал «Газете.Ru» научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик РАН Александр Сергеев.

«В ближайшее время этот световой вычислитель с обученной оптической нейросетью будет ставиться на беспилотники. Это абсолютно автономная система. Можно поставить наш вычислитель на БПЛА, и он сам будет распознавать и принимать решения. Это просто автономный маленький мозг, натренированный на то, чтобы различать в наблюдаемом изображении определенное количество важных объектов», — объяснил ученый.

Световой вычислитель представляет собой аналоговый процессор размером в несколько сантиметров. Внутри него матрица с элементами, каждый из которых — несколько микрон. Объем 1000 на 1000 элементов превращается в несколько сантиметров. Каждый из этих пикселей — это оптическая среда, проходя через которую оптическое излучение меняет свои свойства. Оптической средой, в частности, могут быть так называемые жидкие кристаллы, они достаточно быстро обучаемы и переобучаемы.

«Беспилотники должны в том изображении, которое они непрерывно получают с помощью своих камер, уметь очень быстро выделять объекты с определенными характеристиками. И здесь наши фотонные сопроцессоры (световые вычислители) показали совершенно замечательные результаты. Образ, который принимается на камеру, пропускается через матрицу, которая называется фазовым экраном, и оптическое поле, несущее изображение, в каждом из пикселей параллельно «домножается» на свой коэффициент. Это похоже на глаз, который при обработке сигнала в мозге выделяет особенные признаки и классифицирует изображения», — рассказал академик.

По словам Сергеева, если такой беспилотник упадет, его разберут и получат световой вычислитель, то понять, как именно он работает, все равно не выйдет. Можно изучить, что там записано, но понять, как это работает и сам способ обучения нейросети будет невозможно.

В будущем специалисты будут увеличивать скорость обработки до эквивалента, соответствующего 10 в 21-й степени операций в секунду. Сейчас самые высокопроизводительные универсальные процессоры — это 10 в 18-й степени операций в секунду.

Ранее академик рассказал, почему пока не удается создать эффективное лекарство от Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами