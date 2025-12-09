В отечественные БПЛА поставят новый тип ИИ, который работает на фотонах

В БПЛА поставят новый тип искусственного интеллекта, который работает на фотонах. Он работает как маленький мозг, натренированный на то, чтобы быстро различать в наблюдаемом изображении определенное количество важных объектов, рассказал «Газете.Ru» научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик РАН Александр Сергеев.

«В ближайшее время этот световой вычислитель с обученной оптической нейросетью будет ставиться на беспилотники. Это абсолютно автономная система. Можно поставить наш вычислитель на БПЛА, и он сам будет распознавать и принимать решения. Это просто автономный маленький мозг, натренированный на то, чтобы различать в наблюдаемом изображении определенное количество важных объектов», — объяснил ученый.

Световой вычислитель представляет собой аналоговый процессор размером в несколько сантиметров. Внутри него матрица с элементами, каждый из которых — несколько микрон. Объем 1000 на 1000 элементов превращается в несколько сантиметров. Каждый из этих пикселей — это оптическая среда, проходя через которую оптическое излучение меняет свои свойства. Оптической средой, в частности, могут быть так называемые жидкие кристаллы, они достаточно быстро обучаемы и переобучаемы.

«Беспилотники должны в том изображении, которое они непрерывно получают с помощью своих камер, уметь очень быстро выделять объекты с определенными характеристиками. И здесь наши фотонные сопроцессоры (световые вычислители) показали совершенно замечательные результаты. Образ, который принимается на камеру, пропускается через матрицу, которая называется фазовым экраном, и оптическое поле, несущее изображение, в каждом из пикселей параллельно «домножается» на свой коэффициент. Это похоже на глаз, который при обработке сигнала в мозге выделяет особенные признаки и классифицирует изображения», — рассказал академик.

По словам Сергеева, если такой беспилотник упадет, его разберут и получат световой вычислитель, то понять, как именно он работает, все равно не выйдет. Можно изучить, что там записано, но понять, как это работает и сам способ обучения нейросети будет невозможно.

В будущем специалисты будут увеличивать скорость обработки до эквивалента, соответствующего 10 в 21-й степени операций в секунду. Сейчас самые высокопроизводительные универсальные процессоры — это 10 в 18-й степени операций в секунду.

