Создан имплантат, «выпускающий» обезболивающее при контакте с холодом

ACS: создан имплантат, доставляющий обезболивающее по требованию
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Вандербильта создали имплант, который выделяет обезболивающее строго по требованию — когда пациент прикладывает к коже пакет со льдом. Результаты работы опубликованы в ACS Biomaterials Science & Engineering.

Имплант основан на мягком пористом гидрогеле, способном удерживать противовоспалительный препарат внутри организма. При охлаждении гидрогель становится более жидким и «раскрывается», постепенно высвобождая лекарство прямо в нужную область. Такой подход позволяет пациенту самостоятельно контролировать момент подачи препарата, обходясь без уколов и без воздействия лекарства на весь организм.

Сейчас для купирования боли часто применяют опиоиды, но из-за риска зависимости врачи ищут более безопасные альтернативы. Нестероидные противовоспалительные препараты подходят для такой замены, однако требуют точной и локальной доставки — именно эту задачу решает новое устройство, не нуждающееся ни в батарейках, ни в сложной электронике.

Авторы подчеркивают, что охлаждение может стать универсальным внешним сигналом для управляемого высвобождения самых разных лекарств, особенно в ситуациях, когда важно локальное действие без системного эффекта.

Ранее ученые изобрели имплантат, который поможет слепым частично восстановить зрение.

