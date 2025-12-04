На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выявлен неожиданный фактор, увеличивающий риск инсульта на 61%

PLOS One: развод родителей в детстве повышает риск инсульта в старости
true
true
true
close
Freepik.com

Пережитый в детстве развод родителей может значительно увеличить вероятность инсульта в пожилом возрасте — даже если ребенок не сталкивался с физическим или сексуальным насилием. К таким выводам пришли исследователи из Канады и США. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Инсульт остается одной из главных причин смерти и инвалидности. Помимо привычных факторов риска — курения, диабета, повышенного давления — ученые все чаще рассматривают события раннего детства. К таким неблагоприятным обстоятельствам относят насилие, пренебрежение и семейные конфликты. Однако долгое время развод объединяли с более тяжелыми формами травм, что мешало оценить его влияние отдельно.

Команда исследователей — Мэри Кейт Шилке из Университета Тиндейл, Филип Байден из Техасского университета в Арлингтоне и Эсме Фуллер-Томсон из Университета Торонто — решила провести более точный анализ.

Ученые использовали данные масштабного опроса CDC — Behavioral Risk Factor Surveillance System за 2022 год. Они изучили ответы 13 205 американцев старше 65 лет из восьми штатов, где задавались дополнительные вопросы о событиях детства. Из выборки исключили всех, кто сообщал о детских эпизодах физического или сексуального насилия, чтобы изолировать влияние именно развода.

Статистический анализ показал: вероятность инсульта у тех, кто столкнулся с разводом родителей, была на 61% выше. Этот показатель сопоставим с влиянием известных медицинских факторов риска: для диабета риск повышался на 37%, для депрессии — на 76%. Причем связь оказалась одинаковой для мужчин и женщин.

Ученые предложили несколько возможных объяснений. Одно из главных — хронический стресс, возникающий при разводе родителей. Он может включать конфликты в семье, экономическую нестабильность и социальную изоляцию. Такие переживания в раннем возрасте способны нарушить работу гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, которая отвечает за реакцию на стресс. Длительная ее активация увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний десятилетия спустя.

Ранее была названа скрытая причина высокого давления у миллионов пациентов.

