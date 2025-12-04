На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученых удивило влияния рака на работу сердца

JACC: развитие рака способно временно улучшать работу сердца
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые из Израильского технологического института выяснили, что в отсутствие противоопухолевой терапии развитие рака может улучшать работу сердца и снижать степень его фиброза — процесса рубцевания, которое делает сердечную мышцу более жесткой. Работа опубликована в журнале JACC: CardioOncology.

Профессор Аронхайм и его аспирантки Лама Аввад и Ларис Ахлауг провели большой обзор двусторонних взаимодействий между сердечной недостаточностью и раком. По словам ученого, кардиотоксичность противоопухолевых препаратов хорошо известна медикам: многие схемы химиотерапии повреждают сердце, ограничивая возможности лечения. Но то, что само опухолевое заболевание способно запускать защитные или компенсаторные механизмы в миокарде, оказалось полной неожиданностью.

«Мы стремимся раскрыть дополнительные связи между сердцем и раком и лучше понять механизмы этого взаимодействия, — отметил Аронхайм. — Именно такое понимание позволит создать новые методы терапии, которые помогут пациентам обеих групп».

Сердечно-сосудистые заболевания и рак имеют общие факторы риска — от курения и ожирения до диабета и малоподвижного образа жизни. Оба состояния сопровождаются хроническим воспалением, изменениями иммунного ответа и перестройкой межклеточного матрикса, влияющей на эластичность тканей. Несколько лет назад команда Аронхайма показала, что сердечная патология способна ускорять рост опухолей и образование метастазов.

Новое наблюдение, согласно которому развитие рака может временно улучшать сократимость сердца и снижать фиброз, открывает путь к созданию принципиально новых методов лечения. Сегодня не существует препаратов, которые могли бы эффективно обратить рубцевание или существенно улучшить работу сердечной мышцы.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение сигнальных путей, задействованных в этом неожиданном защитном эффекте, позволит разработать лекарства, способные одновременно бороться с сердечной недостаточностью и улучшать прогноз при онкологических заболеваниях.

Ранее были названы продукты, улучшающие работу сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами