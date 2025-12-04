Ученых удивило влияния рака на работу сердца

Ученые из Израильского технологического института выяснили, что в отсутствие противоопухолевой терапии развитие рака может улучшать работу сердца и снижать степень его фиброза — процесса рубцевания, которое делает сердечную мышцу более жесткой. Работа опубликована в журнале JACC: CardioOncology.

Профессор Аронхайм и его аспирантки Лама Аввад и Ларис Ахлауг провели большой обзор двусторонних взаимодействий между сердечной недостаточностью и раком. По словам ученого, кардиотоксичность противоопухолевых препаратов хорошо известна медикам: многие схемы химиотерапии повреждают сердце, ограничивая возможности лечения. Но то, что само опухолевое заболевание способно запускать защитные или компенсаторные механизмы в миокарде, оказалось полной неожиданностью.

«Мы стремимся раскрыть дополнительные связи между сердцем и раком и лучше понять механизмы этого взаимодействия, — отметил Аронхайм. — Именно такое понимание позволит создать новые методы терапии, которые помогут пациентам обеих групп».

Сердечно-сосудистые заболевания и рак имеют общие факторы риска — от курения и ожирения до диабета и малоподвижного образа жизни. Оба состояния сопровождаются хроническим воспалением, изменениями иммунного ответа и перестройкой межклеточного матрикса, влияющей на эластичность тканей. Несколько лет назад команда Аронхайма показала, что сердечная патология способна ускорять рост опухолей и образование метастазов.

Новое наблюдение, согласно которому развитие рака может временно улучшать сократимость сердца и снижать фиброз, открывает путь к созданию принципиально новых методов лечения. Сегодня не существует препаратов, которые могли бы эффективно обратить рубцевание или существенно улучшить работу сердечной мышцы.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение сигнальных путей, задействованных в этом неожиданном защитном эффекте, позволит разработать лекарства, способные одновременно бороться с сердечной недостаточностью и улучшать прогноз при онкологических заболеваниях.

