У кофе выявили неожиданную пользу для печени и почек

Ученые из Китая установили, что регулярное потребление кофе может снижать риск заболеваний почек и печени. Такой эффект связан с метаболитами биологически активных соединений напитка, а не с самим кофеином или отдельными веществами. Результаты работы опубликованы в Food & Function (F&F).

Авторы проанализировали ранее опубликованные исследования о том, какие компоненты напитка действительно попадают в кровоток, как они перерабатываются кишечной микробиотой и какие переработанные молекулы оказывают выраженное биологическое действие. Результаты показали: именно метаболиты хлорогеновых кислот, дитерпенов и других соединений обладают выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Систематические данные крупных когортных и клинических исследований указывают: регулярное употребление кофе связано с более низким риском цирроза, гепатоцеллюлярной карциномы, неалкогольной жировой болезни печени и хронических заболеваний почек. При этом, по мнению ученых, ключевую роль играют не исходные молекулы напитка, а продукты их превращения, которые циркулируют в крови и воздействуют на ткани.

На силу защитного эффекта влияет и способ приготовления: фильтрация, степень обжарки и помола меняют концентрации активных соединений и их биодоступность. Исследователи также подчеркивают значительную индивидуальную вариабельность — генетические особенности обмена веществ и состав микробиоты кишечника могут определять эффект, который оказывает кофе.

Ранее врач назвал вид кофе, который меньше окрашивает зубы.