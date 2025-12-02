Ученых удивило влияние семейной жизни на уровень тестостерона у мужчин

Американские исследователи выяснили, что семейная жизнь формирует у мужчин совершенно иной гормональный профиль. По данным масштабного анализа, мужчины, живущие с партнершей и детьми школьного возраста, имеют заметно более низкий уровень тестостерона, чем одинокие мужчины или те, кто состоит в отношениях, но не воспитывает детей. Работа опубликована в журнале Psychoneuroendocrinology.

Исследователи Ли Т. Геттлер и Сара Хеглер Деннис из Университета Нотр-Дам проанализировали данные почти 5 тыс. мужчин в возрасте от 20 до 60 лет из национального опроса NHANES — одной из крупнейших баз данных о здоровье населения США. Разработчики учли массу факторов, которые могли бы исказить картину: возраст, вес, физическую активность, качество сна и даже время суток, когда был взят анализ крови. Для оценки гормонов использовалась высокоточная масс-спектрометрия.

Анализ подтвердил: мужчины в отношениях в среднем имеют более низкий тестостерон, чем одинокие. Но куда интереснее оказались данные о возрасте детей.

У мужчин, живущих с детьми от шести до семнадцати лет, тестостерон оказался еще ниже. Причем в группе, где в семье двое и более детей школьного возраста, уровни гормона были самыми низкими — ниже, чем у одиноких мужчин и даже у тех, кто живет с партнершей, но без детей.

А вот у отцов малышей (до пяти лет) такого дополнительного снижения не обнаружили — их показатели практически не отличались от тех, кто просто состоит в отношениях.

Авторы считают, что дело может быть в особенностях родительства. Забота о младенце — это одно, а воспитание школьника или подростка требует совершенно другого участия: наставничества, контроля, эмоциональной поддержки. Возможно, организм реагирует на эти новые роли продолжительным «переключением» гормональной системы.

Уровень тестостерона у всех групп мужчин оставался в пределах нормы — пусть и ближе к нижней ее границе у отцов детей школьного возраста. Это подтверждает гипотезу, что снижение гормона у отцов — эволюционный механизм, а не патология.

Работа расширяет понимание того, как устроено мужское биологическое родительство. Авторы считают, что дальнейшие исследования должны изучить конкретные формы поведения и взаимодействия отцов с детьми — возможно, именно они связаны с гормональной регуляцией.

