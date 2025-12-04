На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Африке нашли следы древней изолированной ветви человечества

Nature: в Африке 1400 лет назад существовала изолированная ветвь Homo sapiens
Depositphotos

Группа ученых под руководством коллег из Уппсальского университета в Швеции установила, что на юге Африки 1400 лет назад существовала древняя и крайне изолированная ветвь Homo sapiens. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Международная команда секвенировала полные геномы 28 древних людей, живших на территории современной ЮАР от 10,2 тысячи до 1,5 тысячи лет назад. Анализ шести наиболее качественных геномов показал: население юга Африки, существовавшее ранее 1400 лет назад, относилось к самостоятельной и почти полностью изолированной генетической линии, которая не сохранилась в чистом виде у современных людей.

По расчетам исследователей, предки этой группы отделились от остальных Homo sapiens примерно 300-240 тысяч лет назад — в эпоху появления самых древних окаменелых останков представителей нашего вида. Авторы предполагают, что популяция жила в климатическом рефугиуме — так называют участок земной поверхности или Мирового океана, где вид или группа видов может пережить неблагоприятный для них период геологического времени.

По словам ученых, климатический рефугиум обеспечивал древней ветви выживание даже в периоды резкого опустынивания региона. Такое длительное существование в изоляции считается необычным для человеческих популяций.

Генетики также обнаружили 79 мутаций в важных участках генома, которые считались общими для всех современных людей. Эти варианты сохранились у древних жителей юга Африки, но были утрачены в других линиях. Они связаны с особенностями иммунитета, работы почек и развитием нервной системы. По словам авторов, это опровергает идею о фиксированном «наборе» генов, определяющих когнитивные способности Homo sapiens.

Дополнительно данные указывают на односторонний поток генов с юга Африки на север около восьми тысяч лет назад: признаки смешения нашли в древних геномах Малави и Замбии. Обратного движения в тот период не выявлено, что напоминает тихую экспансию небольших групп из перенаселенного убежища в более благоприятные регионы.

Ранее был назван главный ген, управляющий развитием мозга.

