Найден способ быстро восстановить мозг после инсульта

MU: стимуляция сосудов шеи может ускорить восстановление мозга после инсульта
Depositphotos

Ученые из Австралии и США разработали неинвазивное ультразвуковое устройство, которое стимулирует лимфатические сосуды в области шеи. Такое воздействие ускоряет выведение лишней жидкости и токсичных продуктов распада из мозга в первые часы после инсульта. Результаты исследования опубликованы на сайте Университета Монаша — Monash University (MU).

По словам ученых, устройство предназначено для помощи пациентам с ишемическим инсультом — нарушением мозгового кровообращения с повреждением тканей из-за тромба. Вместо разрушения сгустка крови исследователи нашли способ усилить естественную систему очистки мозга.

Идея основана на недавнем открытии того, что мозг обладает собственными лимфатическими путями, которые работают как внутренняя система «уборки». Сбои в ее работе связаны с более тяжелым восстановлением после инсульта, а также с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными нарушениями. Ряд исследований указывают и на возможные половые различия: у женщин лимфатическая сеть коры может быть менее плотной, что потенциально делает их более уязвимыми к последствиям инсульта.

Сейчас ученые изучают структуры мозга у 140 добровольцев с помощью продвинутой нейровизуализации и параллельно тестируют первые прототипы устройств, усиливающих работу лимфатических сосудов. Авторы подчеркивают, что такая стратегия может стать альтернативой существующим методам, которые требуют экстренной доставки пациента в больницу и могут нести риск кровотечений.

Ранее ученые нашли скрытые слои нейронов в «центре памяти» мозга.

