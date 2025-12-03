проект

Невролог разъяснил, что нужно делать, если подергиваются уголки губ

Невролог Парфенов: подергивание уголков губ может указывать на стресс

pexels.com

Подрагивание губ может быть вызвано стрессом, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета Владимир Парфенов.

Такие подрагивания можно считать одним из вариантов гиперкинеза — тиком.

«Тики — это непроизвольные быстрые стереотипные повторяющиеся сокращения отдельных групп мышц, которые внешне напоминают нормальные произвольные движения. Это может быть моргание, зажмуривание, подергивания головой, пожимания плечами. Но, как правило, это не длится долго. Достаточно большая группа лицевых гиперкинезов представлена тиками на почве психологических факторов — страха, эмоционального потрясения, психотравмы и др.», — рассказал врач.

Еще одна частая причина таких подергиваний, особенно у подростков, — прием лекарств или запрещенных веществ.

«Это одна из самых частых причин избыточных движений, в том числе тиков. Когда к нам обращаются пациенты с избыточными движениями, будь то тик или другое нарушение, мы в первую очередь интересуемся, не принимали ли они какие-либо препараты или другие вещества, которые могли бы вызвать такие симптомы. Избыточные движения часто становятся причиной госпитализации, и часто это связано с тем, что человек что-то принял. Особенно это касается подростков, которые часто скрывают факт употребления запрещенных веществ», — заметил доктор.

Но в большинстве случаев, если у вас пару раз дернулись уголки губ или веки глаз, переживать не о чем. Если тики не проходят в течение долгого времени, тогда вам точно нужна консультация.

